²¬ºê¼Ó³¨¡Ö¤è¤Ô¤Í¤Îµþ»Ò²ñ¤¨¤¿¡Á¡×£²¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤Ï¡¼ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖºÇ¶¯¤Î½÷»Ò²ñ¡×Ë§º¬µþ»Ò¤È
¡¡½÷Í¥¤Î²¬ºê¼Ó³¨¤¬¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿´î¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¬ºê¤Ï£³£°Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤è¤Ô¤Í¤Îµþ»Ò²ñ¤¨¤¿¡Á¡×¤È¡¢½÷Í¥¤ÎË§º¬µþ»Ò¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡ªÂçÂÎ¤¤¤Ä¤â¼Ì¿¿»£¤êËº¤ì¤ë¾Ð¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¯¤¿¤Î³¨Íü²Ö¤È£³¿Í¤Ç²ñ¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¿·Ç¯¤Ï¤¹¤°¤Ë²ñ¤ª¤¦¤ÈÌóÂ«¡×¤È¡¢£²¿Í¤ÈÃç¤ÎÎÉ¤¤¸µ¡ÖÇµÌÚºä£´£¶¡×¤Ç½÷Í¥¡¦²Î¼ê¤ÎÀ¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤È²ñ¤¦ÌóÂ«¤ò¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¿©¤Ù¤ÆÂô»³¾Ð¤Ã¤ÆÍèÇ¯¤â¸µµ¤¤Ë¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈÁÇÅ¨¡×¡Ö¤Ï¡¼ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤ä¤Ã¤È¸«¤ì¤¿¤¤ç¤ó¤µ¤¨¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¤Û¤Ã¤ÚÀÖ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤ÎÈþ¤·¤¤¾Ð´é¤ÈÍ§¾ð¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö²èÌÌ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë²Ä°¦¤¤¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¡Á¡×¡ÖºÇ¶¯¤Î½÷»Ò²ñ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¬ºê¡¢Ë§º¬¡¢À¸ÅÄ¤Î£³Ì¾¤Ï£Ô£Â£Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥ë¡¼¥¡¼¡×¡Ê£²£°£²£²Ç¯£¶·î´ü¡Ë¤Ç¶¦±é¡£°ÊÍè¡¢Äê´üÅª¤Ë£³¿Í¤Ç½¸¤Þ¤ë¤Ê¤É¸½ºß¤Ç¤â¿Æ¤·¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£