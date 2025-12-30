ÅÏÊÕÄ¾Èþ¡¡Îø°¦»ö¾ð¤òÀÖÍç¡¹¹ðÇò¡Ö¥ÉMÆ±»Ö¤Î´¶¤¸¤À¤«¤é¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¹¥¤¤À¤Ã¤¿·Ý¿Í¤ÎÌ¾Á°¤â
¡¡ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ò³èÆ°µòÅÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕÄ¾Èþ¡Ê38¡Ë¤¬28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ÎÇ¯ËöÆÃÈÖ¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¥Á¥ã¥ê¤Ç60Ê¬¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ºÇ¶á¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Îø°¦¥È¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ·Å¤Ï¡ÖÄ¾Èþ¤È¤ÏÀÎ¤«¤é¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¹¥¤¤Ê¿Í¤ÎÏÃ¤È¤«Ê¹¤¤¤Æ¤¤¿¤·¡×¤È¸ì¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀèÇÚ¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ´ü¤Ë¡¢ËÜÅö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀÎ¤À¤±¤É¡¢ÀèÇÚ¤È²¶¤ÈÄ¾Èþ¤Î3¿Í¤Ç¥²¡¼¥»¥ó¹Ô¤Ã¤Æ¥×¥ê¥¯¥é»£¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¡×¤ÈË½Ïª¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤¬¡Ö¥Ý¥¤¥º¥ó¤Î°¤Éô¤µ¤ó?¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¸þ°æ¤Ï¡Ö¥°¥é¥ó¥¸¤Î±ó»³¤µ¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡ÖPOISON¡¡GIRL¡¡BAND¡×¤Î°¤ÉôÃÒÂ§¡¢¡Ö¥°¥é¥ó¥¸¡×±ó»³ÂçÊå¤È¡¢2¿Í¤Î·Ý¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¡£2¿Í¤ÏÂç¾Ð¤¤¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤òÊ¹¤«¤ì¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¡ÖÎø°¦µ¤¼Á¤¹¤®¤ÆÂçÊÑ¡×¤ÈÀµÄ¾¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¡Ö¤Æ¤«¡¢»äÀ¨¤¤¤È»×¤¦¤Î¡£»Å»ö¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·ë¹½Îø°¦¤â¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Í¡×¤È¼«¤é¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤³2¡¢3Ç¯¤ÎÏÃ¤Ç¤â¤Ê¤ó¤«¤¤¤í¤¤¤í¥°¥¤¥ó¥°¥¤¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤È¸þ°æ¤¬¿¶¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤Ëº£¤â¥°¥¤¥ó¥°¥¤¥ó¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢»ä¤¬¤Ø¤¿¤¯¤½¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡£ËÜ²»¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»¡¤»¤Ê¤¤¤Ã¤Ý¤¯¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸þ°æ¤«¤é¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë¤Ê¤ó¤«¼Ñ¤¨ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡Ä¤ª¸ß¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ë¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¡¢¡Ö¡ÊÎø°¦¤Ï¡Ë¼õ¤±¿È¤Ã¤Á¤ã¼õ¤±¿È¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£Ä¶¼õ¤±¿È¤À¤«¤é¡£Áê¼ê¤â¼õ¤±¿È¤Ê¤Î¤è¡£¥ÉMÆ±»Ö¤Î´¶¤¸¤À¤«¤é¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È·ãÇò¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ìÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤é¡¢ÅÜ¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£·ë¹½¤¹¤Í¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡£º£Àä»¿¤¹¤Í¤¹¤ÍÃæ¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ§¤ë¡×¤Èµ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£