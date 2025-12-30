¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛAqua Timez ¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¡ª¡ÖËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂÀ»Ö¡Ë
12·î27Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¤Ç¡¢Aqua Timez ¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡ØAqua Timez 20th Live -OLDROSE-¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¡Öº£¡¢»Ä¤·¤¿¤¤¤â¤Î¡×¡Öº£¡¢ÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î¡×¤ò¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¹ï¤ß¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯
¥¥ã¥ê¥¢½é¤ÎÂå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¡£2days¡£2018Ç¯¤Î²ò»¶¥é¥¤¥Ö¡Ølast dance¡Ù¤Î¤È¤¤â¡ÖºÇÂçÆ°°÷¡×¤È¤·¤Æ¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê¤ò¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤µ¤»¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï2Æü´Ö¤Ç¤¢¤ë¡£2025Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤òÉ¬»à¤ËÁö¤Ã¤¿ºÆ¤Ó¤ÎÀÄ½Õ¤Îµ¨Àá¤ÏºÇ¸å¤Ë¤³¤¦¤·¤Æ²áµîºÇÂç¤Î²Ì¼Â¤ò¼Â¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ºÇ½ªÆü¡¢5¿Í¤¬1Ëü2,000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÌÌÁ°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢ÂÀ»Ö¤¬·¤É³¤ò·ë¤ÓÄ¾¤·¡¢¥¹¥Æー¥¸¤ò¤¢¤È¤Ë¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢²º¤ä¤«¤Ê´¶½ý¤ÎÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤¤¤Ã¤µ¤¤¤Ê¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¡Ö²ò»¶¡×¤Ë¸þ¤¹ç¤¦5¿Í¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë´¶½ýÅª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¼«¤é¤Ëµö¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Åù¿ÈÂç¤Î5¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£°ÕÃÏ¤òÄ¥¤ë¤Ç¤â¡¢¶¯¤¬¤ë¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¹þ¤ß¾å¤²¤ë¤â¤Î¤Ï¹þ¤ß¾å¤²¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ°î¤ì¤µ¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£
Î®¤ì¤ëÎÞ¤ÏÎ®¤ì¤ëÎÞ¤È¤·¤Æ¤¿¤À¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤½¤³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£²Î¤Ï²Î¤È¤·¤Æ¡¢¶Ë¤Þ¤ë¥Õ¥ìー¥º¤Ï¶Ë¤Þ¤ë¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¿¼¤Þ¤ë¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥È¤Ï¤¿¤À¤¿¤À¿¼¤Þ¤ë¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¾å¤º¤ëÀ¼¤â¤Þ¤¿¿´¤ÎÉë¤¯¤Þ¤Þ¤Ë¡¢±éÁÕ¿Ø¤Ï¤½¤ÎÏÓ¤ÎÆ°¤¯¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤¿¤À¤¿¤À¡Öº£¡¢»Ä¤·¤¿¤¤¤â¤Î¡×¡Öº£¡¢ÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î¡×¤ò¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¹ï¤ß¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¡£
À¿¼Â¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤Á¤ã¤ó¤ÈÂç¿Í¤Ç¡¢¤Ç¤â¤É¤³¤«¼ä¤·¤½¤¦¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö½ª¤ï¤ë¡×¤³¤È¤Ø¤Î¤Ò¤È¶Ú¤ÎÈá¤·¤ß¤ò±£¤½¤¦¤È¤â¤»¤º¤Ë¡¢¿´¤ò¼«Í³¤Ë²òÊü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤âAqua Timez¤Î¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¡£2ÅÙÌÜ¤Î²ò»¶¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢7Ç¯Á°¤Ë¸«¤¿¤¢¤Î½é¤á¤Æ¤Î²ò»¶¤Î¤È¤¤è¤ê¤â¡¢5¿Í¤¬¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¡×Áü¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤³¤È¤Î¾ÚÌÀ¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Aqua Timez¤Ï2025Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¢¤Î¤È¤¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È¶ì¤·¤µ¤òÁý¤·¤¿¤³¤Î»þÂå¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Aqua Timez¤ÎÌò³ä¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
¢£1¶ÊÌÜ¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¡×
5¿Í¤Î¡¢ºÇ¸å¤Î±éÁÕ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢³«±é»þ´Ö¤ò¾¯¤·²á¤®¤¿17»þ16Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
µÒÅÅ¤¬Íî¤Á¤ë¡£±À¤Î¤¦¤¨¤òÅÏ¤êÄ»¤¬Èô¤Ö¡£Ä«¾Æ¤±¡£³¤¤òÅÏ¤ê¡¢Áð¸¶¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê±ÇÁü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Î¤¬¤Þ¤¿Aqua Timez¤é¤·¤¤¤È¤â»×¤¦¡£
¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¼êÇï»Ò¤¬ÌÄ¤ë¡£¥¹¥Æー¥¸¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬½¸¤Þ¤ë¡£5¿Í¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£5¿Í¤¬¡¢´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î1Ç¯¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»ü¤·¤ó¤À¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¯¡£
1¶ÊÌÜ¤Ï¡¢¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¡×¡£1¶ÊÌÜ¤ÎºÇ½é¤«¤é¡¢²Î»ì¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡£5¿Í¤ÎÉ½¾ð¤òÈ´¤¯¡¢5Ê¬³ä¤Î±ÇÁü¡£¡È¡Ö¾¡¤Á¡×¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÉé¤±¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡É¡£¿ÍÀ¸¤Î¥Æー¥¼¤ò¿¿ÀµÌÌ¤«¤é²Î¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡¢Æ²¡¹¤¿¤ë¥Ý¥Ã¥×¥½¥ó¥°¡£Aqua Timez¤ÎºÇ¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
µõ¾þ¤Î¤Ê¤¤¥Ð¥ó¥É¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡£ÂÀ»Ö¤Î²Î¤â¡¢¸ÀÍÕÎ¥¤ì¤¬Èþ¤·¤¯¡¢¸ÀÍÕ¤¬¤¹¤Ã¤È¶Á¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¿Í´Ö¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¼å¤¯¤Íー¤è¡×¤È¤¤¤¦Íç¤Î¸ÀÍÕ¤¬1Ëü2.000¿Í¤Î¿´¤ò¸ÝÉñ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
TASSHI¤Î4¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¡¢¡Ö¤¤é¤¤é ～original ver.～¡×¤¬²Î¤ï¤ì¤ë¡£¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¼ê¤¬½À¤é¤«¤ËÍÉ¤ì¤ë¡£Áû¤°¤ï¤±¤Ç¤âÂç¤¤Ê¶«¤ÓÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿´¤Î¤Ê¤«¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë´îÅÜ°¥³Ú¡¢µ¡Èù¤Î±þ½·¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÏÇ»Ì©¤Ç¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬¡ÖÇ®¤¯¡×µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£
ÂÀ»Ö¤Ï¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤É¤Î¥é¥¤¥Ö¤è¤ê¤â¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ä¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃ»¤¯¸ì¤ê¡¢¡ÖSTAY GOLD¡×¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
Æü¾ï¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ë¿¿¼Â¡£Æü¾ï¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤«¤é¤³¤½µ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿ÍÀ¸¤Î²ÁÃÍ¡£À¸¤¤ë¤³¤È¤ÎÍ×Äü¡£
¡È¹Í¤¨»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¿¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤¬ÍÏ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¿ÌÀÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¡¿¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¿ÃÏµå¤ÏÂ®ÅÙ¤òÊÑ¤¨¤º¡¿¸÷¤È±Æ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡¿ËÍ¤é¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¡É¡£
¤Þ¤µ¤ËAqua Timez¤Î¸ÀÍÕ¡¢ÂÀ»Ö¤Î²òÁüÅÙ¤Ë¤è¤ë¼î¶Ì¤Î¸ÀÍÕ¤¿¤Á¤À¤È»×¤¦¡£Î³ÅÙ¹â¤¯Æü¡¹¤ò¸«¤Ä¤á¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤¬ÍÏ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤ò°¦¤·¤¯¸«¤Ä¤á¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£·¯¤È²á¤´¤·¤¿¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È´ê¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¡£Aqua Timez¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤À¤±¤Ê¤Î¤À¤Ê¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»×¤¦¡£
¢£¡ÖAqua Timez¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï5¿Í¤À¤±¤Î¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¡×¡ÊTASSHI¡Ë
Âç²ð¤Î¥®¥¿ー¤¬Ë¤«¤Ê¥Ç¥£¥ì¥¤¤ò¶Á¤«¤»¡¢¥¢¥¦¥È¥í¤òÁÕ¤Ç¤ë¡£¸ÀÍÕ¤òÍá¤Ó¡¢¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¢¤È¤ËË¬¤ì¤ë¤³¤ÎÍ¾±¤¤â¤Þ¤¿Aqua Timez¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤ÎËÜ²û¤À¡£¡ÈÆ±¤¸Ì´¸«¤Æ¡¿Ç¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡¿¥Ð¥«¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤É¡¿ºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤¦¤¼¡É¤È¤¤¤¦²Î»ì¡Ê¡Ö¥¢¥¹¥Ê¥í¥¦¡×¡Ë¤¬¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÆÏ¤¯Ìë¤Ï¤¤Ã¤ÈÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡ÖAqua Timez¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï5¿Í¤À¤±¤Î¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦TASSHI¤ÎMC¤«¤é¡¢mayuko¤¬ÄÞÃÆ¤¯¸°È×¤¬ÀÅ¤«¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢OKP-STAR¤Î¾ð´¶Ë¤«¤Ê¥Õ¥ìー¥º¤¬Íí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤Æ±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¡ÈÁ®¸÷¡É¡£¥°¥Ã¥É¥á¥í¥Ç¥£¡¢¿¿¼Â¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê²Î¡£º£Æü¤â¡¢Aqua Timez¤ÏÅ°Æ¬Å°Èø¡¢¤³¤Î5¿Í¤Ë¡Ö¤ä¤ì¤ë¤³¤È¡×¤À¤±¤òÉ¬»à¤Ë¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç²ð¤Î¥¢¥ë¥Ú¥¸¥ª¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢ÂÀ»Ö¤¬¸ÀÍÕ¤òËÂ¤°¡£
¡Ö19ºÐ¤Îº¢¡¢ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£OKP¤È¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¾ì½ê¤òºî¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢Aqua Timez¤òºî¤Ã¤Æ¡£²Î¤¨¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏAqua Timez¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤·¤¿¡£²¶¤¿¤Á¤¬½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×
¥Óー¥È¤¬Áö¤ê½Ð¤¹¡£¾þ¤êµ¤¤Î¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ÈÁÛ¤¤¤Ï¥Óー¥È¤ËÊ¶¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£²Î¤È¸ÀÍÕ¤È²»¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁÛ¤¤¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡£åºÎï»ö¤Ç¤â¸ØÄ¥¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¤ÎÍ×ÁÇ¤Ç¡¢´¶¾ð¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶õ´Ö¡£ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡ÖÀ¸¤¤Æ¡×¤ÏÆÃ¤Ë¤½¤¦´¶¤¸¤ë¡£º£¤µ¤é¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤Aqua Timez¤ÎÂåÉ½¶Ê¤À¤¬¡¢À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤«¤é10Ç¯°Ê¾å¤Î»þ¤¬·Ð¤Á¡¢¡ÖÀ¸¤¤Æ¤³¤½¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤Î¤¦¤¨¤Ê¤¯Ã»¤¯Âç¤¤Ê¤³¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬º£¤Û¤É¶Á¤¯¤È¤¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¾®¤µ¤Ê¾¸¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥åー»þ¤«¤é»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¸¹°ìÅ°¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶Ë¾å¤ÎÀûÎ§¤¬²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£²º¤ä¤«¤Ê¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿ー¤Î¶Á¤¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÂÀ»Ö¤ÎÀ¼¤¬¤µ¤é¤Ê¤ë¿¼¤ß¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö³¨¤Ï¤¬¤¤Î½Õ¡×¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é»×¤¦¤Î¤Ï¡¢Aqua Timez¤Î²»³Ú¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¡Ö¸þ¤³¤¦Â¦¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¡ÖÅÇÂ©¤ÇÆÞ¤ë¥¬¥é¥¹¡£¤½¤Î¸þ¤³¤¦¤ËâÁ¤·¤µ¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¤¢¤ëâÁ¤·¤µ¡£¤¤¤Ä¤«¡¢¤½¤Î¡Ö¸þ¤³¤¦Â¦¡×¤Ë¡¢¤³¤Î¼ê¤Ç¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¡£¤½¤ÎâÁ¤·¤µ¤Ë¤¤¤Ä¤«¤³¤Î¼ê¤ÏÆÏ¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÀÚ¼Â¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ò½Å¤Í¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¶õµ¤¤Ï¤µ¤é¤Ë¿ÆÌ©¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÇ»Ì©¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¡Ö¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¿Í¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«ËÜÅö¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÂç²ð¡Ë
¥é¥¤¥Ö¤Ï½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ê¡¢°ìÂÎ´¶¤Î¶¯¤Þ¤ë¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤òÁÕ¤Ç¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÏÃ¤·½Ð¤¹¡£
¡Ö¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¿Í¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«ËÜÅö¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Aqua Timez¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò²á¾®É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î20Ç¯¤Çº£Æü¤Î·Ê¿§¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÂç²ð¡£
mayuko¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÇï¼ê¤¬²¹¤«¤¯¤Ã¤Æ¤µ¡£ºòÆü¤Ï¤³¤¿¤Ä¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£Æü¤ÏÅ·¹ñ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡£¥Ð¥ó¥É¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤È¤¡¢ÂÀ»Ö¤ÈOKP¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢»ä¤Ï¡¢¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¤òÀäÂÐ¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤µ¤»¤Æ¤ä¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¤¤¤Ä¤«¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤ó¤ÊÆü¤¬Íè¤¿¤ó¤À¤Í¡×¤ÈÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£ÂÀ»Ö¤¬¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¡£
¡ÖTASSHI¤Ï²ñ¼Ò°÷¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤éº£²ó¤ÎºÆ·ëÀ®¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡£ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£TASSHI¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤â¤â¤Ã¤Èº¸¼êÆ°¤«¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤â¹ÎÄê¤·¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¹¬¤»¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£Aqua Timez¤Ï¤º¤Ã¤È¤¤¤ë¤«¤é¡×¤ÈÄù¤á³ç¤ëTASSHI¤ÏÎÞ¤ò±£¤µ¤º¤Ë¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¡¢ºÆ·ëÀ®¸å¤ËÀ¸¤ßÍî¤È¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡Öif you come¡×¤¬²Î¤ï¤ì¤ë¡£¡ÈÇÈÂÇ¤ÁºÝ¤Ë¤Æ¡¿¤¤¤¶ËÍ¤é¡¿±¿Ì¿¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤¹¤È¤·¤¿¤é¡É¡Èº½Çù¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿å¼Ö¤Ë¡¿¹ß¤ë±«¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤Ç¤½¤Ã¤È¡¿¤¢¤Ê¤¿¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡É¡£¤Ê¤ó¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤¿»í¾ð¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é20Ç¯¡¢ºÆ¤Ó¤Î·ëÀ®¡¢ºÆ¤Ó¤ÎÀÄ½Õ¤òÁö¤êÈ´¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÂÀ»Ö¤¬º£¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤Ë»í¤ÎÀ¤³¦¤òÄÉµá¤·¡¢¿¿¼Â¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»ö¼Â¤¬¡¢º£¡¢Aqua Timez¤Î²»³Ú¤òÉ¬Í×¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¤¤Ã¤ÈÂÀ»Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ë¶î¤é¤ì¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Î²ò»¶¤ÎÁ°¡¢Åö»þ¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎºÇ¸å¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿±¿Ì¿¤Î³Ú¶Ê¡Ölast dance¡×¡¢¤½¤·¤ÆºÆ·ëÀ®¸å¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¾¶Ê¡ÖOLDROSE¡×¤Ø¡£
ºÇ¿·¤Î¡¢ºÇ¤â¿¼¤¯ºï¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿°¦¤Î·Á¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÂÀ»Ö¤«¤é¤¢¤é¤¿¤ÊÀë¸À¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬²¶¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤Ó¤ËËè²ó¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¶Ê¤òºî¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤Î¥Úー¥¹¤¬²¶¤¿¤Á¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤È¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ç¤âÁ°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ëº£ÆüÍè¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡£¿ÍÀ¸¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢²¶¤âº£Æü¤·¤Ã¤«¤êºÇ¸å¤Þ¤Ç²Î¤¤È´¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢åºÎï¤ÊÀ¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò¸«¤»¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç²Î¤¤È´¤¤Þ¤¹¡×
ËÜÊÔºÇ¸å¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¶õ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÁÕ¤Ç¤ëµ§¤ê¡×¤À¤Ã¤¿¡£ºÆ¤Ó¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤òÇØÉé¤¤¡¢¡Ö¾¡¤Á¤âÉé¤±¤â¤Ê¤¤À¤³¦¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤¢¡×¤È²Î¤¦Aqua Timez¡£¥Ô¥å¥¢¤Ê¤ëÁÛ¤¤¤ÈÂç»ö¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤±¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤ÎºÇ¸å¡¢¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯»þ´Ö¤ÎºÇ²Ì¤Æ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤ÎÂç¤¤Ê´¶Æ°¤Î»þ´Ö¡£¥á¥ó¥Ðー5¿Í¤ÎÉ½¾ð¤¬Âç¤¤¯¡¢5Ê¬³ä¤Î¥â¥Ë¥¿ー¤Ë±Ç¤µ¤ì¤ë¡£Ëº¤ìÆñ¤¤½Ö´Ö¤À¤±¤¬Ï¢¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿2»þ´Ö¡£Aqua Timez¤Ïº£Æü¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÆ²¡¹¤È·é¤«¤Ã¤¿¡£
1Ëü2,000¿Í¤ÎÂç´¿À¼¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢5¿Í¤¬ºÆ¤Ó¥¹¥Æー¥¸¤Ë¾å¤¬¤ë¡£ºÆ¤Ó5¿Í¤¬5¿Í¤È¤·¤ÆÁö¤ê½Ð¤·¤Æ¤«¤éÌó1Ç¯¡£¤³¤Î¤¢¤é¤¿¤ÊÀÄ½Õ¤Îµ¨Àá¤¬¤¢¤È¿ô¶Ê¤Ç½ª¤ï¤ë¡£Íè¤ë¤Ù¤½Ö´Ö¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢5¿Í¤Ï¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤â¤Î¾ì½ê¤ËÎ©¤Á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·è°Õ¤Î¸µ¡¢³Ú´ï¤òÁÕ¤Ç¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¶ä²ÏÅ´Æ»¤ÎÌë¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂÀ»Ö¤¬À¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤ë¡£Àè¤À¤Ã¤Æ¤ÎÀë¸À¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯²Î¤Ï²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö·è°Õ¤ÎÄ«¤Ë¡×¡£¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤°¤Ã¤È°û¤àÂ©¤È¤È¤â¤ËÄ¥¤êµÍ¤á¤¿¶õµ¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë1Ëü2,000¿Í¤È5¿Í¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¡£ÂÀ»Ö¤¬ºÆ¤ÓÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤ë¡£¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤ÎÈþ¤·¤¤ÀûÎ§¡¢Í¾±¤¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥¦¥È¥í¡£¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÂÀ»Ö¤ÎÀ¼¡£
¡Öº£Æü¤Ï¤¤¤Á¤Ð¤óÂç»ö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢ºÇ¹â¤Î¼«Ê¬¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿ÍÀ¸¤Ï¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£CD¤ß¤¿¤¤¤Ë²Î¤¨¤¿¤é¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬·ù¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤Þ¤¿¶Ê½ñ¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Á¤Ð¤óÂç»ö¤ÊÆü¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ï²ù¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢º£Æü¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÂç»ö¤ÊÆü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤Þ¤¿²ñ¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢ºÇ¸åÊ¬¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£
mayuko¤Î¸°È×¡¢ÂÀ»Ö¤Î²ÎÀ¼¡£¤Õ¤¿¤ê¤À¤±¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¡¢µðÂç¤Ê¼êÇï»Ò¤¬Æ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖÆú¡×¡£ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç»ß¤Þ¤Ê¤¤¼êÇï»Ò¡£ÞÕ¿È¤Î²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»Â³¤±¤ëÂÀ»Ö¡£¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤â¤Þ¤¿¡¢¿ÍÀ¸¤òÄÌ¤·¤Æ²¿ÅÙ¤âµß¤ï¤ì¡¢»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤Î³Ú¶Ê¤ò¡¢º£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±»ß¤á¡¢°¦¤·Ä¾¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤ª¤ä¤«¤Ë²Î¤ï¤ìÂ³¤±¤ëÂç¤¤Ê¥Ó¥Ö¥éー¥È¤È1Ëü2,000¿Í¤ÎÎ¾¼ê¤¬ÌÄ¤é¤¹Âç¤¤ÊÇï¼ê¡£¹¤¬¤ë¶õ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¾å¾º¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¯¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¡£¥Ü¥È¥à¤«¤é»Ù¤¨Â³¤±¤ëÅ´ÊÉ¤Î¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡£¤½¤Î¤É¤ì¤¬·ç¤±¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎAqua Timez¤À¤±¤Î¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÀäÂÐ¤Î¹ÎÄê¤Î¥Ý¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢º£¤³¤¦¤·¤ÆÀ®Î©¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£20Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢²ò»¶¤ò·Ð¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÀäÂÐ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤Ïº£¤âÍ¸ú¤Ç¡¢2025Ç¯¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢2026Ç¯¤È¤¤¤¦Aqua Timez¤Î¤¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤¤Ã¤È¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£TASSHI¤ÎÁ°¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Î²»¤òÌÄ¤é¤¹5¿Í¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢Aqua Timez¤ÎºÆ¤Ó¤Îµ¨Àá¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
µÒÅÅ¤Ç¾È¤é¤µ¤ì¤¿¥Õ¥í¥¢¤òÁ°¤Ë¡¢Î¾Â¤Î·¤É³¤ò·ë¤ÓÄ¾¤·¤¿ÂÀ»Ö¤¬ºÇ¸å¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈÉ¬¤º¡É¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Ì¤Íè¤Î¤É¤³¤«¤ÇAqua Timez¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£²¶¤¿¤Á¤Ï»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
5¿Í¤Ï¤Þ¤¿¡¢¤¿¤À¤Î5¿Í¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ËÍ¤¿¤Á¤â¤Þ¤¿¤¿¤À¤Î°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Aqua Timez¤¬ºÆ¤Ó¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¢À¸¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤ò°ÕÃÏ¤Ç¤â¹ÎÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Aqua Timez¤¬2024Ç¯7·î¤«¤é2025Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ò¤«¤±¤ÆºÆ¤ÓÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¥Ý¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤ÎËâË¡¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤ÈÀ¸¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£»È¤¤²Ì¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥Ý¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤ÎÎÏ¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤é¤¿¤Ê·è°Õ¤Î¸µ¤Ç½¸¤Þ¤ì¤ë¤½¤ÎÆü¤òËÍ¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤¿ÂÔ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£
ÉÔ´ïÍÑ¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤À¤±¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÁ¡ºÙ¤Ê1Ç¯È¾¤À¤Ã¤¿¡£Aqua Timez¤Ï2025Ç¯¤â¤Þ¤¿·é¤¯¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¡£
