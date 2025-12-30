¥í¥Ã¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¡¦ÃæÅçÂî°Î¤¬Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¡ÍèÇ¯1·î17Æü¤Ë¤Ï½ÂÃ«O¡½EAST¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡ª
¡¡¥í¥Ã¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¡¦ÃæÅçÂî°Î¡Ê47¡Ë¤¬30Æü¡¢Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡10·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖRetake¡¡The¡¡Best¡¡¡ÁTAKUI¡¡SONGS¡¡ONLY¡Á¡×¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢ÀéÍÕ¸©½¬»ÖÌî»Ô¤Î¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÄÅÅÄ¾Â¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤Ç³«ºÅ¡£
¡¡¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤ò¼ê¤Ë¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç2Éô¹ç¤ï¤»¤Æ·×10¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¹¢¤ÎÄ´»Ò¤¬ËüÁ´¤Ç¤Ê¤¯¤È¤âÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¡¢½ªÎ»¸å¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¥¬¥é¥¬¥éÀ¼¤Çº£Æü¤âÃÏ¹ö¤Î2¸ø±é¡£¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¡¹ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂî°Î¡£
¡¡¡Ö¹¢¤Î¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡Öº£Ç¯¤âËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯Çä¤·¤¿Á°Æü¤Î21Æü¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ç26¼þÇ¯¡£7·î¤Ë¤ÏÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤ÎÆüÈæÃ«Ìî³°²»³ÚÆ²¤Ç¼«¿È20Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢Ç®¤¤¥í¥Ã¥¯º²¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¡ÖÈæÎà¤Ê¤²ÎÀ¼¡×¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÁ´¹ñ¤ò²ó¤ë¥Ð¥ó¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖTAKUI¡¡NAKAJIMA¡¡REVIVAL¡¡¡õ¡¡MAXIMUM¡¡ROCK¡ÇN¡ÇROLL¡¡TOUR¡¡2025¡Á2026¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Î1·î10Æü¤Ë¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤ÎÊ¡²¬¡¢Æ±11Æü¤Ë¤Ï¹Åç¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±17Æü¤Ë¤ÏÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤Î¡ÖSpotify¡¡O¡½EAST¡×¤ÇÆÃÊÌ¸ø±é¡Ö¡ÁSPECIAL¡ª¡¡¥¬¥Á¤Î¤Æ¤ó¤³À¹¤êBEST¡ª¡Á¡×¤ò³«ºÅ¡£Ìó30¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢Âî°Î¤Ï2026Ç¯¤âÆÍ¤ÃÁö¤êÂ³¤±¤ë¡£