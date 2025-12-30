ÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç¡ÄÃæ¹ñ·³¤¬2ÆüÂ³¤±·³»ö±é½¬¡¡Ä¹µ÷Î¥¼ÂÃÆ¼Í·â¤Ê¤É°µÎÏ¶¯¤á¤ë
Ãæ¹ñ·³¤Ï2ÆüÂ³¤±¤ÆÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç¤Î·³»ö±é½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢Ä¹µ÷Î¥¤Î¼ÂÃÆ¼Í·â·±Îý¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ·³¤Ï29Æü¤ËÂ³¤30Æü¤âÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç·³»ö±é½¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¤ÎËÌÉô¤äÆîÉô¤Î³¤°è¤Ë¸þ¤±¡¢Ä¹µ÷Î¥¤Î¼ÂÃÆ¼Í·â¤ò¹Ô¤¤¡¢ÁÛÄê¤Î¸ú²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÄ¹µ÷Î¥Â¿Ï¢Áõ¥í¥±¥Ã¥ÈË¤¡×¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂæÏÑ¹ñËÉÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ê¡·ú¾Ê¤«¤é2²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê27È¯¤Î¼Í·â¤¬¤¢¤ê¡¢ÂæÏÑ¤ÎÀÜÂ³³¤°èÆâ¤Ë¤âÃåÃÆ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö²áµî¤Î±é½¬¤è¤ê¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù²ü´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
30ÆüÄ«¤«¤éÆüËÜ»þ´Ö¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ·³µ¡71µ¡¤Î¤Û¤«´ÏÁ¥13ÀÉ¤¬ÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤â¼þÊÕ¤Î³¤°è¤Ç¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ·³¤Ï¡Ö¹Á¤òÉõ¤¸¤ë¡×¤È¤¹¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶îÃà´Ï¤äÇú·âµ¡¤Î¤Û¤«³¤·Ù¶É¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢ÂæÏÑ¤òÉõº¿¤·ÊäµëÏ©¤òÃÇ¤ÄÇ½ÎÏ¤ò¸Ø¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ·³¤ÏSNS¤Ç¡¢±é½¬¤ÎÍÍ»Ò¤À¤È¤¹¤ëÆ°²è¤òÁê¼¡¤¤¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂæÏÑ¤Î¾å¶õ¤ËÅþÃå¤·¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ÂæËÌ¤Î»Ô³¹ÃÏ¤òÌµ¿Íµ¡¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦²èÁü¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæÏÑÀ¤ÏÀ¤Ë¿´ÍýÅª¤Ê°µÇ÷¤ò²Ã¤¨¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÂæÏÑ¤ÎÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ï·³»öÅª°µÎÏ¤òÉÑÈË¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÀÕÇ¤¤¢¤ëÂç¹ñ¤¬¤È¤ë¤Ù¤¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£