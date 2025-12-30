¸µAKB48Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡ÖÌ¼¤ß¤¿¤¤¡× ¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¦¾®ÅèÍÛºÚ¡¦»Ø¸¶è½Çµ¤È¡Ø¥ì¥³Âç¡Ù½Ð±é
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦AKB48¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÂè67²óµ±¤¯! ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù(TBS·Ï17:30¡Á22:00)¤Ë½Ð±é¡£Â´¶ÈÀ¸¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤È¤È¤â¤Ë¡ÖOh my pumpkin!¡×¤È¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
2005Ç¯¤Ë³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢º£Ç¯12·î8Æü¤Ë20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿AKB48¡£8·î13Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿66ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖOh my pumpkin!¡×¤Ë¡¢OG¤ÎÁ°ÅÄ¡¢¹â¶¶¡¢¾®Åè¡¢»Ø¸¶¤âÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Á°¤ËÁ°ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤°¤é¤¤¡ØOh my pumpkin!¡Ù¤«¤é¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Ì¼¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¤È¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¡¢¾®Åè¤Ï¡Ö²Æ¤Î¡Ø²»³Ú¤ÎÆü¡Ù¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤ÈÂ©ÀÚ¤ì¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êOG¤¿¤Á»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¡£¹â¶¶¤â¡Ö¤ä¤Ã¤È´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤¤¤¤ÇØÃæ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
