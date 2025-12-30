MADKID¡¢Zepp Shinjuku¥ï¥ó¥Þ¥óÀ¹¶·¡£26Ç¯5·î¤Ë½ÂÃ«¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í¤Ç¤Î¼çºÅ¥é¥¤¥Ö·èÄê
MADKID¤¬12·î30Æü¡¢Zepp Shinjuku¤Ë¤Æ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï¡ãBREAKNECK AXCELERATION¡ä¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Ö¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢ÌÔÎõ¤ËÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢Íè¾ì¤·¤¿´ÑµÒ¤È¤È¤â¤ËÂçÇ®¶¸¤Î1Æü¤ò²á¤´¤·¤¿¡£Àè½µ24Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖMad Pulse¡×¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡ØDIGIMON BEATBREAK¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë¤ò»Ï¤á¡¢¡ÖRISE¡×¡¢¡ÖBring Back¡×¤Ê¤ÉÂåÉ½¶Ê¤òÂ¿¿ôÈäÏª¡£Ãë¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯1¡Á2·î¤ËËÌÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ò¤È¤â¤Ë²ó¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¥í¥Ã¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¥Ê¥Î¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¡£¾åµ¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥é¥Ü¶Ê¡ÖSilence Shatter (feat. ¥Ê¥Î)¡×¤ò½éÈäÏª¤·¤¿¡£
Ìë¸ø±é¤Ç¤ÏÎ®ÅÄProject¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ë·Þ¤¨¡¢Á´ÊÔ¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¡Ø¥À¥ó¥¹¥í¥Ã¥¯¡Ù¤ò¼«¿È¤Î²»³Ú¼´¤À¤ÈÉ¸¤Ü¤¦¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëMADKID¤Î²»³ÚÀ¤È¥Ð¥ó¥É±éÁÕ¤Î¿ÆÏÂÀ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³è¤«¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¸ø±é½ªÎ»¸å¡¢ÍèÇ¯5·î13Æü¤Ë¼çºÅ¥é¥¤¥Ö¡ãFuture Notes SPECIAL¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥²¥¹¥È¤ËÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÂ¾ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÊ¡ß·ÐÒ¤ò·Þ¤¨¡¢½ÂÃ«¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï26Ç¯1·îÃæ½Ü¤è¤êÀè¹Ô¼õÉÕ¤ò³«»ÏÍ½Äê¡£
¢£LIVE INFORMATION
¡ãFuture Notes Fes SPECIAL¡ä
2026/5/13(¿å) ³«ºÅ
²ñ¾ì¡§½ÂÃ«¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í
½Ð±é¡§MADKID¡¢Ê¡ß·ÐÒ
¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¿½¹þ¼õÉÕ¡§2026Ç¯1·îÃæ½Ü¤è¤ê¼õÉÕ³«»ÏÍ½Äê
¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¡§¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ï7,000(ÀÇ¹þ)
¢£12th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMad Pulse¡×
2025Ç¯12·î24ÆüÈ¯Çä
TV¥¢¥Ë¥á¡ØDIGIMON BEATBREAK¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
Type-A¡ÊCD¡Ü16P BOOKLET¡Ë¡ï2000 (+TAX)
Type-B¡ÊCD Only¡Ë¡ï1500 (+TAX)
¡ÚCD INDEX¡Û
M1. Mad Pulse *TV¥¢¥Ë¥á¡ÖDIGIMON BEATBREAK¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡¡Lyrics: LIN, YUKI¡¡Music: pw.a, Yuka Niiyama¡¡Arrangement: pw.a
M2. Silence Shatter (feat. ¥Ê¥Î)¡¡ Lyrics: YOU-TA, LIN, YUKI, ¥Ê¥Î¡¡Music: ¾¾Ê¥Êâ¡¡Arrangement: ¾®»³¼÷
M3. We Go¡¡ Lyrics: MADKID¡¡Music & Arrangement: hisakuni¡¡Additional Band Arrangement & Play: ¥ä¥Þ¥µ¥¥Æ¥Ä¥ä
M4. Mad Pulse (Instrumental)
M5. Silence Shatter (feat. ¥Ê¥Î) (Instrumental)
M6. We Go (Instrumental)
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯