Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥ì¥³Âç¡×3Ï¢ÇÆ¤Ê¤ë¤«¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º3¡×¤Ë¸ÀµÚ¡¦3¿Í¤¬¸ì¤Ã¤¿´¶¼Õ¡Ö²»³Ú¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·è¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡ÚÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/30¡Û30Æü¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¤Î²»³Ú¾Þ¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤ÎºÇ½ªÁª¹Í²ñ¡ÊTBS·Ï¡¿17»þ30Ê¬¡Á22»þ¡Ë¤¬¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤¬Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Mrs. GREEN APPLE¡Ê¥ß¥»¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥»¥¹¡¦BE:FIRST¡¦FRUITS ZIPPER¡Ö¥ì¥³Âç¡×¼õ¾Þ°ìÍ÷
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¥°¥ì¡¼¥¹¡¼¥Ä¤È¤Ï¥¬¥é¥ê¤ÈÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤¿¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Mrs. GREEN APPLE¤Î3¿Í¡£¼ã°æ¤Ï10Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿Ìî³°¥é¥¤¥Ö¤ä½é¤Î5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£2023Ç¯¤Î¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¡¢2024Ç¯¤Î¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤ËÂ³¤¯Âç¾Þ3Ï¢ÇÆ¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ²»³Ú¤òÈ¯¿®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£Àº°ìÇÕ¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ëÂç¿¹¸µµ®¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö³Ú¤·¤¤ËèÆü¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö²Î¤ò²Î¤¨¤ë¾ì½ê¡¢²»³Ú¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·è¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤è¤ê¤Ï²»³Ú¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë´î¤Ó¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2026Ç¯1·î1Æü¤«¤é¤Î¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º3¡×¤Ï¡ÖÃúÇ«¤ËºîÉÊ¤òÀ¿¼Â¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤òºî¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²óÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ï2025Ç¯1·î20Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢NHKÁí¹ç¡ÖMrs. GREEN APPLE 18º×¡×¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£Âç¿¹¤Ï¡Ö»ä¤Ï»ä¤Ç¤¤¤¤¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÇØÃæ¤ò¤µ¤¹¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤ÏÃ¯¤·¤â¤¬Êú¤¨¤ë¸ÉÆÈ¤ä¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤µ¤«¤éÎÏ¶¯¤¯¿¤Ó¤ä¤«¤ËÉ½¸½¤·¤¿¡£
»Ê²ñ¤Ï14Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¡¢½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¡£¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤Ë¤ÏM!LK¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ä¡¢Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ê¤É10ºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¤Ë¤ÏCUTIE STREET¤äHANA¤é4ÁÈ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
