¼«Å¾¼Ö¤È¼«Æ°¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤®¡¢70ÂåÃËÀ¤¬»àË´¡¡´ôÉì¸©
30Æü¡¢´ôÉì¸©Æâ¤Ç¼«Å¾¼Ö¤È¼«Æ°¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤®¡¢´ôÉì»Ô¤Î78ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢30Æü¸á¸å4»þ50Ê¬¤´¤í¡¢ËÌÊýÄ®¼Ç¸¶ÅìÄ®¤Î¿®¹æ¤Î¤Ê¤¤¸òº¹ÅÀ¤Ç¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«ー¤È¼«Å¾¼Ö¤¬½Ð¹ç¤¤Æ¬¤Ç¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Î´ôÉì»Ô¤ÎÃËÀ¡Ê78¡Ë¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Å¾¼ÖÂ¦¤Ë°ì»þÄä»ß¤ÎÉ¸¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¸æ¿óÄ®¸Å²°Éß¤Î¿®¹æ¤Î¤Ê¤¤¸òº¹ÅÀ¤Ç·Ú¼«Æ°¼Ö¤È²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Å¾¼Ö¤¬½Ð¹ç¤¤Æ¬¤Ç¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Å¾¼Ö¤Î70Âå¤Î½÷À¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
