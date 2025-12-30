¡Úµð¿Í¡Û ÌçÏÆÀ¿¡Ö³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×ÆàÎÉ¤ÈµþÅÔ¤Ç¾®Ãæ³ØÀ¸¤È¸òÎ®¡¡
¡¡µð¿Í¡¦ÌçÏÆÀ¿ÆâÌî¼ê¤¬£³£°Æü¡¢¡Ö°ì½ï¤ËÌîµå¤·¤è¤¦¡ª¤«¤¤¡×¤Ç¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤ÈÌîµå¤òÄÌ¤·¤Æ¸òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¸áÁ°Ãæ¤Ï¼«¿È¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿À¾Âç»û¥É¥ê¡¼¥à¥º¤ÎÎý½¬¤ËË¬Ìä¡£ÆàÎÉ»ÔÆâ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¾®³ØÀ¸¤È¥Î¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÌçÏÆ¤¬»°Í·´Ö¤«¤éÌð¤Î¤è¤¦¤Ê±Ô¤¤Á÷µå¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡Ö¸ª¤ª¤«¤·¤¤¤ä¤í¡×¡Ö¸ª¤Ë¥í¥±¥Ã¥È¥é¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸á¸å¤ÏµþÅÔ¡¦ÌÚÄÅÀî»Ô¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢ÆàÎÉËÌ¥Ü¡¼¥¤¥º¤ÎÁª¼ê¤È¸òÎ®¡£¼Â±é¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤äÂÇ·â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃúÇ«¤Ë½õ¸À¤·¤¿¡£
¡¡²¸»Õ¤äÌîµå¾¯Ç¯¾¯½÷¤¿¤Á¤È²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ïµ®½Å¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖµîÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤Ïµ×¡¹¤ËÌîµå¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¸òÎ®¤·¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤Î¥Î¥Ã¥¯¤â¼õ¤±¤é¤ì¤Æ²û¤«¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈËË¤ò´Ë¤á¤¿¡£
¡¡£³Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¼«¸ÊºÇ¾¯¤Î£¸£±»î¹ç½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£ÂÇÎ¨£²³ä£²Ê¬£³ÎÒ¡¢£´ÂÇÅÀ¤È¶ìÀï¡£º£¥ª¥Õ¤ÏÂÇ·âÎÏ¸þ¾å¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÍèÇ¯¤Ï³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£