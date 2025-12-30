¶ÛµÞÈÂÁ÷¢ª¿´¶Ú¹¼ºÉ¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿60ºÐ²Î¼ê¤¬Âà±¡¡ÖÄÌ±¡¤·¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡NHK¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤Î¸µ¤¦¤¿¤Î¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¤Ç¡¢²Î¼ê¤Î¿ùÅÄ¤¢¤¤Ò¤í¡Ê60¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿ÉÂ±¡¤«¤éÂà±¡¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆþ±¡Ãæ¤Î¿ùÅÄ¤¢¤¤Ò¤í¡¡´É¤òÉÕ¤±¤ÆÄË¡¹¤·¤¤»Ñ
¡¡¿ùÅÄ¤Ï15Æü¤Ë¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò18Æü¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÉÂÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¦¤Ã·ìÀ¿´ÉÔÁ´¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤Î»ö¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¿´Â¡¥«¥Æー¥Æ¥ë¸¡ºº¤Î°Ù¤ÎÆþ±¡¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æþ±¡¤«¤éÌó2½µ´Ö¸å¤Î¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÝµ·ìÀ¿´ÉÔÁ´¤ÈÈ¯¾É¤·¤¿¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Î¼£ÎÅ¤Î°Ù¤Ë¿À¸Í»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºòÆü12·î29Æü¤ËÌµ»öÂà±¡¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂà±¡¤òÊó¹ð¡£ÉÂ¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂà±¡¤·¤¿¤â¤Î¤Î´°¼£¤·¤¿Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅöÊ¬¤ÏÄÌ±¡¤·¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤â¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÂô»³¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÎå¤Þ¤·¤¬»Ù¤¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ´¶¼Õ¤òµ¤·¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍèÇ¯¤ÏËÍ¤â¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë²Î¤ò¤ªÆÏ¤±Â³¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤è¤¤¤ªÇ¯¤ò¡ª¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¿ùÅÄ¤Ï·Ä±þµÁ½ÎÂç³Øºß³Ø»þ¤«¤é¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£1999Ç¯¤«¤é2003Ç¯¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¡¢NHK¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤Ç9ÂåÌÜ¤¦¤¿¤Î¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë