LACCO TOWER¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇÆþ±¡Ãæ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂà±¡Êó¹ð¡Ö·ÑÂ³Åª¤Ê¥±¥¢¤¬É¬Í×¤Ê¾É¾õ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡¡¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëÄ¶¡ÙED¼çÂê²ÎÃ´Åö
¡¡5¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦LACCO TOWER¤Ï30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¿¿°ì¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û5¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡ÖLACCO TOWER¡×¾¾Àî¥¸¥§¥Ã¥È¤¬»ö¸Î¡¦ICU¤Ç¼£ÎÅ¤òÊó¹ð¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¿¿°ì¥¸¥§¥Ã¥È¤Ï¡¢ÀèÆüÌµ»ö¤ËÂà±¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¸½ºß¤Ï¼«Âð¤Ë¤ÆÎÅÍÜ¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âà±¡¸å¤â°ú¤Â³¤¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢²óÉü¤Ë¤Ïº£¤·¤Ð¤é¤¯»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº£²ó¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ëÆ¬Éô¶¯ÂÇ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢¸½ºß¤â°ìÉô¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥±¥¢¤¬É¬Í×¤Ê¾É¾õ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¡¢¤´²ÈÂ²¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢²¿¤è¤ê¤â²óÉü¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇÁ±¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î³èÆ°ºÆ³«¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤ÎÂÎÄ´¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¡¢¤´²ÈÂ²¤Î¤´°Õ¸þ¤â½½Ê¬¤ËÂº½Å¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Ã´Åö°å»Õ¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È³èÆ°ºÆ³«¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Öº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢°ú¤Â³¤¥á¥ó¥Ð¡¼4Ì¾ÂÎÀ©¤Ë¤Æ³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£2026Ç¯1·î¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹LACCO TOWER¤Î¸ø±é¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢Í½ÄêÄÌ¤ê4Ì¾ÂÎÀ©¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ª¡¢½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¡¢¥é¥¤¥Ö¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÊ§¤¤Ìá¤·¤ò¤´´õË¾¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢ÂÐ±þ¤ò¼Â»Ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Ê§¤¤Ìá¤·¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸åÆü²þ¤á¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È°ÆÆâ¡£¡Ö¤´Íè¾ì¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢½Å¤Í¤ÆÂ¿Âç¤Ê¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡Ö°ú¤Â³¤¡¢LACCO TOWER¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´°¦¸Ü¤Î¤Û¤É¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡LACCO TOWER¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¾¾Àî¥±¥¤¥¹¥±¡¢¥Ù¡¼¥¹¡¦±öºê·¼¼¨¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡¢¥É¥é¥à¡¦½ÅÅÄ²í½Ó¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¿¿°ì¥¸¥§¥Ã¥È¡¢¥®¥¿¡¼¡¦ºÙÀîÂç²ð¤Î5¿ÍÁÈ¡£2015Ç¯¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¹¬Ê¡ÏÀ¡Ù¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëÄ¶¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖÇö¹È¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¾¾Àî¥±¥¤¥¹¥±¤È¿¿°ì¥¸¥§¥Ã¥È¤Ï¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¾¾Àî¥¸¥§¥Ã¥È¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¡£
