高梨沙紀さんは12月30日、自身のInstagramを更新。車を運転する姿を披露し、反響を呼んでいます。

ÇÐÍ¥¤Î¹â²¬Ááµª¤µ¤ó¤Ï12·î30Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ç¯Ëö¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¹â²¬¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Ç¯ºÇ¸å¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÊâ¤â³°¤Ø½Ð¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¹â²¬¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖËÜÇ¯¤âÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤ª±¢¤Ç½¼¼Â¤·¤¿1Ç¯¤È¤Ê¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¥·¥¢¥ï¥»¤Ç¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾²º¤ä¤«¤ÊÇ¯¤ÎÀ¥¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¤ÈÇ¯Ëö¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£

¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥í¡¼¥ë¥¹¥í¥¤¥¹¡©¡×¡Ö¤ª¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¡Ö¥²¥ì¥ó¥Ç¤«¤é¥í¡¼¥ë¥¹¤Ë´¹¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¿è¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÀ¨¤¤¡¢¥í¡¼¥ë¥¹¥í¥¤¥¹¤ò±¿Å¾¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥í¡¼¥ë¥¹¥í¥¤¥¹¾è¤Ã¤Æ¤ëÁáµª¤µ¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ÖÌ¼¤È¡¢º£Ç¯ºÇ¸å¤Î¤Õ¤¿¤êÎ¹¡×

19Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Ì¼¤È¡Öº£Ç¯ºÇ¸å¤Î¤Õ¤¿¤êÎ¹¡×¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¹â²¬¤µ¤ó¡£Ï¢Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¥Ñ¥ê¤Î³¹¤òÊâ¤¯ÍÍ»Ò¤äÇ°´ê¤À¤Ã¤¿¥â¥ó¥µ¥ó¥ß¥Ã¥·¥§¥ë¡¢¥ß¥é¥Î¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Ëö¤ÏÆüËÜ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÍèÇ¯¤â¹â²¬¤µ¤ó¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÅê¹Æ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡ª(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤­)