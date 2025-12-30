¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¸µ¶ä¹Ô°÷¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö¶â±¿¥¢¥Ã¥×¡×¤¹¤ëÄÌÄ¢¤Î°·¤¤Êý¡ª ÄÌÄ¢¤Î¥Ù¥¹¥È¤Ê¼ýÇ¼¾ì½ê¤Ï¡©
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢ÄÌÄ¢¤Ï»Ä¹â¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ä¡¼¥ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë²ÄÇ½ÀÂç¡ª ¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄÌÄ¢¤ò°·¤¦¤È¡¢¶â±¿¤Ï¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¸µ¶ä¹Ô°÷¤ÇAll About ¥Þ¥Í¡¼¥¬¥¤¥É¤ÎÈÓÅÄÆ»»Ò¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¸¶°Æ¡§ÈÓÅÄÆ»»Ò
¥Þ¥ó¥¬¡§¤Î¤¤¤×¤é¤³¡Ê@pulacopulaco¡Ë
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
¤Þ¤º¡Ö¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¡×¤òÀ°¤¨¤è¤¦¶â±¿¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¤ò¤È¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¡¢¡Ö¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¡×¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¶â±¿¤¬¾å¤¬¤ëÄÌÄ¢¤Î°·¤¤Êý¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄÌÄ¢¤ò»È¤¦¤È¡¢¶â±¿¤Ï¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
