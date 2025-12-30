°ìÈÌÅª¤Ë¡¢ÄÌÄ¢¤Ï»Ä¹â¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ä¡¼¥ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë²ÄÇ½À­Âç¡ª ¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄÌÄ¢¤ò°·¤¦¤È¡¢¶â±¿¤Ï¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

°ìÈÌÅª¤Ë¡¢ÄÌÄ¢¤Ï»Ä¹â¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ä¡¼¥ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë²ÄÇ½À­Âç¡ª ¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄÌÄ¢¤ò°·¤¦¤È¡¢¶â±¿¤Ï¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¸µ¶ä¹Ô°÷¤ÇAll About ¥Þ¥Í¡¼¥¬¥¤¥É¤ÎÈÓÅÄÆ»»Ò¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£

¢¡¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¸µ¶ä¹Ô°÷¤Ï¸«¤¿¡ª1000Ëü±ßÃù¶â¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î¶¦ÄÌÅÀ

¤Þ¤º¡Ö¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶­¡×¤òÀ°¤¨¤è¤¦

¶â±¿¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¤ò¤È¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¡¢¡Ö¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶­¡×¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£


¶â±¿¤¬¾å¤¬¤ëÄÌÄ¢¤Î°·¤¤Êý

¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄÌÄ¢¤ò»È¤¦¤È¡¢¶â±¿¤Ï¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£


¸¶°Æ¡§ÈÓÅÄÆ»»Ò
¥Þ¥ó¥¬¡§¤Î¤¤¤×¤é¤³¡Ê@pulacopulaco¡Ë
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)