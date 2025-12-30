¡ÚÅìËÌÈÇ¡Û¼«¼£ÂÎ¥Ö¥é¥ó¥É¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖÊ¡Åç¸©²ñÄÅ¼ã¾¾»Ô¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯¡Û
ÂçÅì·úÂ÷¤Ï¡¢Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ëµï½»¤¹¤ë20ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷18Ëü2805¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¡Ö¤¤¤¤Éô²°¥Í¥Ã¥È ¼«¼£ÂÎ¥Ö¥é¥ó¥É¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡ãÅìËÌÈÇ¡ä¡×¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÐº¹ÃÍ¤Ï90.9¡¢Ç§ÃÎÎ¨¤Ï83.1¡ó¤È¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÎÉ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤Ï31.8¡ó¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö°¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤Ï1.2¡ó¤ÈÄã¿å½à¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡ÖË¬¤ì¤¿¤³¤È¡×¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï24.3¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ä´ºº·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÐº¹ÃÍ110.9¤ÈÆÍ½Ð¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£Ç§ÃÎÎ¨¤Ï87.7¡ó¤È¹â¤¯¡¢¡ÖÎÉ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤â43.1¡ó¤È¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö°¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤¬1.6¡ó¤ÈÄã¤¯¡¢¹â¤¤Ç§ÃÎÅÙ¤È¹¥°ÕÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖË¬¤ì¤¿¤³¤È¡×¤¬¤¢¤ë¿Í¤â37.1¡ó¤È¹â¤¤¿å½à¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:ÅÄÃæ ´²Âç)
2°Ì¡§Ê¡Åç¸©²ñÄÅ¼ã¾¾»ÔºòÇ¯8°Ì¤«¤éÂç¤¤¯½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡ÖÊ¡Åç¸©²ñÄÅ¼ã¾¾»Ô¡×¤¬2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£Äá¥ö¾ë¤äÇò¸×Ââ¤ÎÎò»Ë¡¢Éð²È²°Éß¤Ê¤É¡¢¾ë²¼Ä®¤ÎÉ÷¾ð¤¬»Ä¤ëÎò»Ë´Ñ¸÷ÅÔ»Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯1°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡ÖµÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¡×¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÅÎ¤ÎÅÔ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÎÐË¤«¤ÊÅìËÌÃÏÊýºÇÂç¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¡¢°ËÃ£À¯½¡¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:ÅÄÃæ ´²Âç)