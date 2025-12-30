¤¹¤¿¤Ý¤é¤Î¡ÈÁÐ»ÒÁÈ¡É¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¤«¤éÌó5Ç¯´Ö¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
5¿ÍÁÈ²Î¤¤¼ê¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤¹¤¿¤Ý¤é¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¤Î2021Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤ÎÎò»Ë¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØStarLight PolaRis THE BEST 2021 - 2025¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ê11·î12Æü¡Ë¡£¡ÈÁÐ»ÒÁÈ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎCoe.¤µ¤ó¡¢Relu¤µ¤ó¤¬Ìó5Ç¯¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø·¯¤òÆ³¤¯¤¤¤Á¤Ð¤óÀ±¤Ë¡Ù¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë³èÆ°Ãæ¤Î5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦StarLight PolaRis¡ÊÄÌ¾Î¡§¤¹¤¿¤Ý¤é¡Ë¡£2021Ç¯4·î2Æü¤Ë·ëÀ®¤·¡¢¡Ø²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥«¥Ð¡¼¥½¥ó¥°Æ°²è¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¤ÎÅê¹Æ¡¢À¸ÇÛ¿®¡¢¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¯³èÆ°Ãæ¡£¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¤Ï½é¤Î¥Û¡¼¥ë¥é¥¤¥Ö¡ØStarLight PolaRis One Man Live in ¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ Sirius / Orion¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£·ëÀ®¤«¤é¤â¤¦¤¹¤°5Ç¯¡¡°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¡È5¿Í¤Ç¤ÎÎ¹¹Ô¡É
¡½¡½2026Ç¯4·î2Æü¤Ë³èÆ°5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Relu¡§¤¤¤í¤ó¤Ê¼´¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£
¤¯¤Ë¡§ËÜÅö¤Ë¿§¡¹¤¢¤ë¤Í¡£
Relu¡§¼«Ê¬¤é¤Ã¤Æ»Å»ö´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤âÃç¤¬¤è¤¯¤Æ¡¢¿§¡¹µÙ¤ß¤ÇÎ¹¹Ô¹Ô¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤â¤¢¤ë¤·¡£°ì½ï¤Ë¥é¥¤¥Ö½Ð¤Æ¤ë¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤Î°õ¾Ý¤â¶¯¤¤¤Ê¤È¤«¤¢¤ë¤·¡¢´ë²è¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¡Ö¤³¤Î´ë²èÂçÊÑ¤ä¤Ã¤¿¤è¤Ê¡×¤È¤«¤â¤¢¤ë¤·¡Ä¤É¤¦¡©¤Á¤à¡£
Coe.¡§¤Á¤à¤Ï¡Ä¤³¤³¤Ï³èÆ°¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢³èÆ°¤ÎÏÃ¤ÏRelu¤µ¤ó¤ËÇ¤¤»¤Æ¡£
Relu¡§¤ä¤Ð¡£
Ç¡·î¤æ¤¦¡§´ÝÅê¤²¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë
¤³¤Ã¤¿¤í¡§µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¡©¡¡Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¤¯¤Ë¡§¡ÊÏÃ¡Ë¿¶¤é¤ì¤¿¤è¡£
Coe.¡§²¿²ó¤«Î¹¹Ô¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¤É¤ì¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡£2024Ç¯Ëö¤Ë¡È2024Ç¯¤Ë¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¡É¤È¤¤¤¦Æ°²è¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¥¹¥«¥¤¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤È¤«¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤È¤«¹Ô¤Ã¤Æ¡£
¤³¤Ã¤¿¤í¡§¤¦¤ï¡¢²¶¤âÆ±¤¸¡ª
¤¯¤Ë¡§²¶¤âÆ±¤¸¡£
¢£Æ°²è¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡È²¿µ¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¡É
Coe.¡§¤¢¤Î»þ¡¢Æ°²è¤Ï´ë²è¤Ë¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Relu¤µ¤ó¤¬¡Ö¥¹¥«¥¤¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤·¤¿¤¤¤ó¤ä¤±¤É¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢Æ°²è¤Ç¤ä¤é¤Í¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤È¤«¤â¹Ô¤³¤¦¤¼¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆRelu¤µ¤ó¤Î±¿Å¾¤È¤«¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¢¤Î»þ¤¬¼ÖÆâ¤È¤«¤â¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¤´ÈÓ¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇã¤¤Êª¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤Ç¤â¤½¤ì¡ÊÎ¹¹Ô¡Ë¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤ò¤á¤Ã¤Á¤ãÁ°¼Ú¤ê¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
Ç¡·î¤æ¤¦¡§¤ä¤Ã¤¿¤Í¡£¡Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡Ë¤Ä¤á¤Ä¤á¡£
Relu¡§ÂçÊÑ¤ä¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
Coe.¡§¤Ç¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤¢¤Î»þ´ü¤¬°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ê¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡Ê¾Ð¡Ë
¤³¤Ã¤¿¤í¡§¤ï¤«¤ë¡£Ç»Ì©¡¢Ç»¸ü¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¡£
¤¯¤Ë¡§¤¤¤í¤¤¤í¤·¤¿¤Í¡£
Coe.¡§¤·¤«¤âÆ°²è¤Ë¤â¤·¤Æ¤ë¤«¤é¸«ÊÖ¤»¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¥¹¥Æ¥¤À¤è¤Í¡£
¤¯¤Ë¡§»×¤¤½Ð¤»¤ë¤·¤Í¡£
Relu¡§¥ê¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¤È¶¦Í¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¤Í¡£¤¢¤ì¤Ï¤ª¤â¤í¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£
Coe.¡§5Ç¯´Ö¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ãºÇ¶á¤Î½ÐÍè»ö¡Ê¾Ð¡Ë
Relu¡§Ç»¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤³¤Ã¤¿¤í¡§·ë¹½Ç»¤«¤Ã¤¿¤è¡¢¤¢¤ì¤Ï¡£
¢£Relu¡ÖËè²ó°ã¤Ã¤¿·Ê¿§¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¡×¡¡³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï
¡½¡½Relu¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
Relu¡§¤É¤¦¤ä¤í¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ÎÃæ¤Ç¤Î°ìÈÖ¤Î°õ¾Ý¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
Coe.¡§¤½¤Ã¤«¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¡£³èÆ°¤ÎÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¢¡¢Zepp¥Ä¥¢¡¼¤È¤«¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡ª
¤³¤Ã¤¿¤í¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£Zepp¥Ä¥¢¡¼¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Í¡£
Relu¡§¤½¤ó¤Ê¸åÉÕ¤±¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë
Coe.¡§¤¹¤´¤¯°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡ª¡¡¸åÉÕ¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Relu¡§Ëè²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï°õ¾ÝÅª¤ä¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤ÑËè²ó°ã¤Ã¤¿·Ê¿§¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¡¢Ëè²ó°ã¤Ã¤¿Ç®ÎÌ¤Ç¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÏËè²ó´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ´Éô¤¬°õ¾Ý¿¼¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£