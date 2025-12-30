ÀÐÇËÌÐ»á¡¡10Ç¯°Ê¾å¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÎÁÍý¤ÎÏÓÁ°¤òÈäÏª¡¢¡ÖÀÐÇË¼°¥«¥ì¡¼¡×¤Î±£¤·Ì£¤Ï?¡¡½ÐÍè±É¤¨¤Ë¡ÖËþÂ¡×
¡¡ÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¡Ê68¡Ë¤¬29ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤··Ù»¡24»þ¡×¡Ê¸å4¡¦30¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£Ä¹Ç¯¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¼ñÌ£¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¡¢»Å»ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¹ñ²ñµÄ°÷²ñ´Û¤Î±þÀÜ¼¼¤Ç¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤¬¼ñÌ£¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿ÀÐÇË»á¡£È¢¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤¬Ãª¤ÎÃæ¤Ç»³ÀÑ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼è¤ê½Ð¤¹¤È¡Ö¤³¤é¡¢¤¹¤²¤¨¤Ê¡×¡Ö¤³¤ì¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï1Ç¯¤«¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Ê¤¡¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÀ©ºî¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é1»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ç¤¤ë¼ñÌ£¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐÀÎ¤ÏÎÁÍý¤¬¼ñÌ£¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Î´´»öÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢12¡¢13Ç¯Á°¤«¤·¤é¡£¤½¤Î¤³¤í¤«¤éÁ´Á³¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë°ÜÆ°¡£»öÁ°¤ËSP¤¬²¼¸«¤·¡¢»£±Æ¤â·Ù»¡´±¤¬Î©¤Á²ñ¤¦°ÛÎã¤Î·Á¤Ë¡£²¿¤â¸ì¤é¤º¤Ëºî¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀÐÇË¼°¥«¥ì¡¼¡×¡£Æü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¸å¤Î¿©»ö²ñ¤Ç¤â¤Õ¤ë¤Þ¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦°ìÉÊ¡£
¡¡»þÃ»¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¢¶Ì¤Í¤®¤Ï¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤ëµ»¤âÈäÏª¡£¼Ñ¹þ¤àºÝ¤Ë¤ÏÄ»¼è¤ÎÍü¥ï¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¯¼£ÈÖÁÈ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈÖÁÈ½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢¼«¿È¤Îºî¤Ã¤¿¥«¥ì¡¼¤Ë¡ÖËþÂ¤Ç¤¹¡×¤È¤´Ëþ±Ù¤À¤Ã¤¿¡£