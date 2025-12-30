¿¿ÌÌÌÜ¤Ç²ÈÂ²¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë16ºÐ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¡Ä¤½¤ó¤Ê»Ò¤¬Ç¥¿±¤·¤¿¤é¡©¡ÚÃø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡¹â¹»À¸¤ÎÌ¼¤¬Ç¥¿±¡Ä¤½¤Î»þ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©
¡¡¤½¤ó¤Ê¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò°·¤Ã¤¿¡ØÌ¼¤òÇ¥¿±¤µ¤»¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ê¤¿¤±¤ß¤æ¤/KADOKAWA¡Ë¡£¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÉ×¤ÈÍ¥¤·¤¤Ì¼¤È¤È¤â¤ËÊ¿²º¤Ç¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¤µ¤Ê¤¨¡£¤¢¤ëÆü¡¢¹â¹»À¸¤ÎÌ¼¡¦½ÕºÚ¤ÎÇ¥¿±¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¡£Áê¼ê¤Ï°ìÇ¯Á°¤«¤éÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈà»á¡¦¹ÒÂÀÏº¤À¤È¤¤¤¦½ÕºÚ¡£´öÅÙ¤«¸±°¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÁÐÊý¤Î¿Æ¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤ÏÄü¤á¤ëÊý¸þ¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤Î»þ¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡½¡½¡£
¡½¡½16ºÐ¤ÇÇ¥¿±¤·¤¿Ì¼¡¦½ÕºÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºîÉÊ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÉáÄÌ¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤Ê»Ò¡É¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤±¤ß¤æ¤¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¤¿¤±¡Ë¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤´¤¯°ìÈÌÅª¤Ê²ÈÄí¤Ç¤¹¤´¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿»Ò¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¡¢¿´¤Ë°Ç¤Î¤Ê¤¤»Ò¤Ë¤·¤è¤¦¤È¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÇ¥¿±¤È¤¤¤¦¤È¡¢²ÈÄí¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤«ÁÇ¹Ô¤¬°¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉÕ¤¤¬¤Á¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ËÜÅö¤Ë¿È¶á¤Ç¡¢ÌäÂê¹ÔÆ°¤Î¤Ê¤¤»Ò¤¬Ç¥¿±¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤òÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¡½¡½½ÕºÚ¤ÎÇ¯Îð¤ò16ºÐ¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤¿¤±¡§¸½¼ÂÅª¤ËÈà»á¤¬¤¤¤ÆÇ¥¿±¤·¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤Ç¯Îð¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇºÇ½é¤ÎÀßÄê¤Ï17ºÐ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é16ºÐ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¤è¤ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Êª¸ì¤Î½ªÈ×¤ÇÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùºá¤¬¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢16ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾ì¹ç¤ÏÆ±°Õ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¯¤Æ¤âÍºá¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢16ºÐ¤Î¾ì¹ç¤ÏÆ±°Õ¤¬ÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â16ºÐ1¥ö·î¤È15ºÐ11¥ö·î¤Ã¤Æ²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÍýÉÔ¿Ô¤µ¤â´¶¤¸¤Æ¡¢16ºÐ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½½ÕºÚ¤Ï¤¹¤°¤Ë»º¤à·è°Õ¤ò¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤ÏÅö½é¤«¤é·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤¿¤±¡§»º¤à·èÃÇ¼«ÂÎ¤Ï¤¹¤°¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÅ¸³«¤Ï¤º¤Ã¤ÈºÇ¸å¤Þ¤ÇÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£½ÕºÚËÜ¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Åª¤Ë¤âÀ¸¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¡ÖÌ¿¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¤é¡×¤È»º¤à·èÃÇ¤Ë»ê¤ë¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤Î¸å¤Þ¤ï¤ê¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Æ¤É¤¦»×¤¦¤«¡¢Î¾¿Æ¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¤½¤Î¸å¤ÎÅ¸³«¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ
¡½¡½Çº¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¡©
¤¿¤±¡§ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤¬Æ±¤¸Î©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½ªÅª¤Ë½ÕºÚ¤Ï¤¢¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤âÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤¤ÈÁª¤Ù¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¸¶ÃÒ¹á