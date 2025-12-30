&TEAM¡ÖJapan to Global¡×ÂÎ¸½¤·¤¿Ç¯¤ËÆÃÊÌ¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¼õ¾Þ MAKI¡¦NICHOLAS¡¦EJ¤¬3¥ö¹ñ¸ì¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¡ÚÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/30¡Û30Æü¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¤Î²»³Ú¾Þ¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤ÎºÇ½ªÁª¹Í²ñ¡ÊTBS·Ï¡¿17»þ30Ê¬¡Á22»þ¡Ë¤¬¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ÆÃÊÌ¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÆüËÜÈ¯¤Î9¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦&TEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£¡¼¥à¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥»¥¹¡¦BE:FIRST¡¦FRUITS ZIPPER¡Ö¥ì¥³Âç¡×¼õ¾Þ°ìÍ÷
²Î¼ê¤ÎAdo¤È¤È¤â¤ËÆ±¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿&TEAM¤Ï2022Ç¯¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø&AUDITION -The Howling-¡Ù¤ò·Ð¤Æ¡¢HYBE¤¬½é¤á¤ÆÆüËÜ¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤¿9¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£4·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿3rd SINGLE¡ÖGo in Blind (·îÏµ)¡×¤Ç¼«¿È½é¤Î¥ß¥ê¥ª¥óÇ§Äê¤òÃ£À®¡£Æ±Ç¯10·î¤ËKR 1st Mini Album¡ÈBack to Life¡É¤Ç´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤ÎÎ¾Êý¤Ç¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿»Ë¾å½é¤ÎÆüËÜ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¡£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î½é½Ð¾ì¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
FUMA¡Ê¥Õ¥¦¥Þ¡Ë¤Ï¡ÖLUNE¡Ê&TEAM¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡¿ÆÉ¤ß¡§¥ë¥Í ¢¨¡ÖE¡×¤Ï¥¨¥¥å¡¼¥È¥¢¥¯¥»¥ó¥ÈÉÕ¤¡Ë¤Î³§¤µ¤ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¡ÈJapan to Global¡É¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¿À®²Ì¤¬¸«¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢MAKI¡Ê¥Þ¥¡Ë¤¬±Ñ¸ì¤Ç¡¢NICHOLAS¡Ê¥Ë¥³¥é¥¹¡Ë¤¬Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡¢EJ¡Ê¥¦¥£¥¸¥å¡Ë¤¬´Ú¹ñ¸ì¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
Æ±¶É¤Î¹¾Æ£°¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²¿¤ò¸À¤Ã¤¿¤«Ê¬¤«¤Ã¤¿¤«Ê¹¤«¤ì¤¿°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯º£Ç¯¤¬¸áÇ¯¤Ç¡©Ì¦Ç¯¤Ç¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡×¤È¤·¤É¤í¤â¤É¤í¤Ë¡£¹¾Æ£¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó&TEAM¤¬ÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖGo in Blind (·îÏµ)¡×¡£ÉÛ¤ÇÌÜ¤ò±£¤¹¿¶¤ê¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê°ì»åÍð¤ì¤Ì¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤ÎÌÜ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
»Ê²ñ¤Ï14Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¡¢½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¡£¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤Ë¤ÏM!LK¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ä¡¢Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ê¤É10ºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¤Ë¤ÏCUTIE STREET¤äHANA¤é4ÁÈ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡&TEAM¡ÖJapan to Global¡×ÂÎ¸½¤·¤¿1Ç¯¤Ë
¢¡¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×
