¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¤Ç·Þ¤¨¤ë¤ªÀµ·î♡¤ª½Å·¿¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¹ë²Ú¥»¥Ã¥È¤¬´ü´Ö¸ÂÄêÅÐ¾ì
¤ªÀµ·î¤Î¤´¤Á¤½¤¦¤È¤¤¤¨¤Ð¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¡£¤Ç¤â»°¤¬Æü¤¬²á¤®¤ëº¢¡¢¡Ö¤½¤í¤½¤í°ã¤¦Ì£¤¬Îø¤·¤¤¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤½¤ó¤Ê¡È¤ª¤»¤ÁÌÀ¤±¡É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤¬¡¢¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¡Ö¥É¥ß¥Î¤Î¤ªÀµ·î¥»¥Ã¥È¡×¤Ç¤¹¡£¤ª½Å·¿¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤¿¾Æ¤¤¿¤Æ¥Ô¥¶¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âµ¤Ê¬¤â²Ú¤ä¤«♡¤µ¤é¤Ë¿·Ç¯¤Î±¿»î¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤ªÇ¯¶Ì´ë²èÉÕ¤¤Ç¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤ÎÃÄ¤é¤ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ª½Å·¿¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç³Ú¤·¤à¸ÂÄê¤ªÀµ·î¥»¥Ã¥È
¡Ö¥É¥ß¥Î¤Î¤ªÀµ·î¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¤ª¹¥¤¤ÊM¥µ¥¤¥º¥Ô¥¶2Ëç¤È¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー3ÉÊ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÃíÊ¸¸ÂÄê¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ï¡ã¥Ç¥ê¥Ð¥êー¡ä4,399±ß～¡¢¡ã¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¡ä3,599±ß～¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤ªÀµ·î¤é¤·¤¤¡È¤ª½Å·¿¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡É¤ËÆþ¤ì¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Æー¥Ö¥ë¤ËÃÖ¤¯¤À¤±¤ÇÆÃÊÌ´¶¤ò±é½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÄÌ¾ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ØÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤¿¤áÁá¤á¤ÎÃíÊ¸¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë～1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤ª¤»¤ÁÌÀ¤±¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª¥¯¥ï¥È¥í¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È
¥»¥Ã¥È¤Î¥Ô¥¶Áª¤Ó¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤é¡Ö¥¯¥ï¥È¥í¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£Ãº²Ð¾Æ¥Á¥¥Æ¥ê¡¢¥É¥ß¥Î¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Þ¥è¤¸¤ã¤¬¡¢¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¹¥¿ー¤Î4¼ï¤¬1Ëç¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï¡ã¥Ç¥ê¥Ð¥êー¡äS2,980±ß¡¿M3,680±ß¡¿L4,580±ß¡¢¡ã¤ª»ý¤Áµ¢¤êÈ¾³Û™¡äS1,490±ß¡¿M1,840±ß¡¿L2,290±ß¡£
1997Ç¯¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥¯¥ï¥È¥í¡¦¥Ô¥¶¤Ï¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÂ¿ºÌ¤ÊÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ëÅÀ¤¬¡¢¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ëÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
100Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¡ª¥É¥ß¥Î¤«¤é¤Î¤ªÇ¯¶Ì
¡Ö¥É¥ß¥Î¤Î¤ªÀµ·î¥»¥Ã¥È¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Á´¹ñ¡¦¥é¥ó¥À¥à¤Ç100Ì¾ÍÍ¤Ë¡È¥Ô¥¶1Ç¯Ê¬ÌµÎÁ¥¯ー¥Ý¥ó¡É¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡£¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¸ÂÄê¤Ç¡¢S¥µ¥¤¥º¥Ô¥¶¤¬Ëè·î1ËçÌµÎÁ¤È¤Ê¤ë´ò¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¼õ¤±ÅÏ¤·»þ¤Ë¥é¥ó¥À¥àÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÆÏ¤¯½Ö´Ö¤Þ¤Ç¥É¥¥É¥´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£¿·Ç¯ºÇ½é¤Î±¿»î¤·¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤ÒÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
¿·Ç¯¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ï¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¤Ç·è¤Þ¤ê
²Ú¤ä¤«¤Ê¤ª½Å·¿¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡¢¾Æ¤¤¿¤Æ¥Ô¥¶¤ÈËÉÙ¤Ê¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¡¢¤µ¤é¤Ë¤ªÇ¯¶Ì´ë²è¤Þ¤ÇµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥É¥ß¥Î¤Î¤ªÀµ·î¥»¥Ã¥È¡×¡£
½àÈ÷¤¤¤é¤º¤Ç¹ë²Ú¤Ê¿©Âî¤¬´°À®¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ä¿ÆÀÌ¡¢Í§¿Í¤È¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¤ª¤»¤ÁÌÀ¤±¤Î¿·ÄêÈÖ¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯¤Î¤ªÀµ·î¤Ï¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¤Ç³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«♡