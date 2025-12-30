1.2¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¤Ç¡Ö410ÇÏÎÏÄ¶¤¨¡×¡ª »Â¿·¡Ö¡È¤Á¤¤¤µ¤á¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª Á´Ä¹4.3m¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡Ö²è´üÅª¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤òÅëºÜ¡ª¥í¡¼¥¿¥¹¡Ö414E¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡×¥¹¥¤¥¹¸ø³«¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡©
¤Á¤¤¤µ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤ËÀÑ¤Þ¤ì¤¿¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¤Ê²è´üÅª¥Ñ¥ï¥È¥ì
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥í¡¼¥¿¥¹¡×¤Ë¤Ï¡¢¾®ÇÓµ¤ÎÌ¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢400ÇÏÎÏ¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î¹â½ÐÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë²è´üÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤Î¥¯¥ë¥Þ¤È¤Ï¡¢2010Ç¯¤Î¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥í¡¼¥¿¥¹¡Ö¥¨¥ô¥©¡¼¥é414E¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡È1.2¥ê¥Ã¥¿¡¼410ÇÏÎÏÄ¶¤¨¡É¤Î»Â¿·¡Ö¡È¤Á¤¤¤µ¤á¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê15Ëç¡Ë
¡¡¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ï2009Ç¯¤«¤é2021Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¨¥ô¥©¡¼¥é¡×¤Ç¡¢¥í¡¼¥¿¥¹¤¬¤«¤Ä¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿4¥·¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤Î¥é¥¤¥È¥¦¥¨¥¤¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ö¥¨¥ê¡¼¥¼¡×¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÌ¾ï¤Î¥¨¥ô¥©¡¼¥é¤Ï¡¢¥¨¥ê¡¼¥¼¤è¤ê°ì²ó¤êÂç¤¤¤¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡¢¥È¥è¥¿À½3.5¥ê¥Ã¥¿¡¼V·¿6µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª2021Ç¯¤ÎÀ¸»º½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸å·Ñ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ2¥·¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ö¥¨¥ß¡¼¥é¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥ô¥©¡¼¥é414E¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÏÎÌ»º²½¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¸¸¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÖÌ¾¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ414PS¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï2010Ç¯Åö»þ¤Î¥¨¥ô¥©¡¼¥é¤ÈÆ±¤¸¡¢Á´Ä¹4370mm¡ßÁ´Éý1850mm¡ßÁ´¹â1230mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2575mm¤Ç¤¹¡£
¡¡414E¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÇÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢300kg°Ê¾åÁý¤¨¤¿¼Ö½Å¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¼°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È¯ÅÅÀìÍÑ¤Î¾®ÇÓµ¤ÎÌ¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Ä¤Ä¡¢¶îÆ°¤Ï100¡ó¥â¡¼¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ê¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÇÄ¾ÀÜÁö¹Ô¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÂÎÃæ±û¸åÊý¡Ê¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¡Ë¤Ë1.2¥ê¥Ã¥¿¡¼3µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢152kW¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÅÅÆ°¥â¡¼¥¿¡¼2´ð¤¬º¸±¦¤Î¥ê¥¢¥¿¥¤¥ä¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¶îÆ°¡£
¡¡¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç½ÐÎÏ¤Ï414PS¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤Ï1000Nm¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¡£0-60mph¡ÊÌó96km¡¿h¡Ë²ÃÂ®¤ÏÌó4ÉÃ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡17kWh¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥ÈÉÕ¶á¤Î¥½¥±¥Ã¥È¤«¤é³°Éô½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¡£¥ì¥ó¥¸¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥À¡¼Êý¼°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬È¯ÅÅ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ÏºÇÂç300¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó480km¡Ë¤ò¼Â¸½¡£¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï7Â®¥Ñ¥É¥ë¥·¥Õ¥ÈÉÕ¤CVT¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡414E¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿2010Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡¢BMW¡Öi8¡×¤ä¥Ý¥ë¥·¥§¡Ö918¡×¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬³Æ¼Ò¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¥ó¥¸¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥À¡¼Êý¼°¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÎã¤¬¤Ê¤¯¡¢ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄÁ¤·¤¤Â¸ºß¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï¥í¡¼¥¿¥¹Àµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ç¡¢Åö»þ15Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÅö»þ¤ÎÆüËÜ±ß¤ÇÌó2140Ëü±ß¡Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£