¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌ´¤ò¡×¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦ËÜ»³²í»Ö¤µ¤ó¤é¤¬Ê¡²¬¤ÇËèÇ¯¹±Îã¤Î¾¯Ç¯¥µ¥Ã¥«¡¼Âç²ñ
¡¡Ê¡²¬¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤äOB¤é¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡Ö¼ã¾¾¥µ¥Ã¥«¡¼Âç²ñ¡×¤¬30Æü¡¢Ê¡²¬¸©½¡Áü»Ô¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ìó200¿Í¤Î¾®³ØÀ¸¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¸òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç16²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿Æ±Âç²ñ¤Ï¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤·¤¿ËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¤ÎËÜ»³²í»Ö¤µ¤ó¡¢µÜ¸¶Íµ»Ê¤µ¤ó¡¢»³·ÁÃ¤ÆÁ¤µ¤ó¤¬È¯µ¯¿Í¡£ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î3¿Í¤Ï¡¢Æ±»Ô¼ã¾¾¶è¤ÎÆóÅç¾®¡¢ÆóÅçÃæ¡¢ÅìÊ¡²¬¹â¤ÈÆ±¤¸Æ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Ãç´Ö¤Ç¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌ´¤ò¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÂç²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÆ±¤¸ÆóÅçÃÏ¶è½Ð¿È¤Ç½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¿ùÅÄÈÞÏÂ¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥·¥Æ¥£¡¼¡Ë¤âÅÐ¾ì¡£¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë´À¤òÎ®¤·¡¢²ñ¾ì¤Ï½ª»Ï¡¢³èµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤Î¸¶ÅÀ¤òÂÎ¸½¤·¤¿Â¸ºß¤¬¡¢J2Ä»À´¤«¤éÍèµ¨J1µþÅÔ¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ëËÜÅÄÉ÷ÃÒ¤À¡£¾¯Ç¯»þÂå¤Ë¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢MVP¤Ë¤âµ±¤¤¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£¤½¤Î¸å¡¢Ä»À´¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¡£¡ÖÅö»þ¡¢¶â¿¹·ò»ÖÁª¼ê¡Ê¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡¼¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¡ÊÄ»À´¡Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤«¤é¤ÏËÌÅçÍ´Æó¤â»²²Ã¡£¡Ö¥æ¡¼¥¹»þÂå¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿µÜ¸¶¤µ¤ó¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤¯¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼çºÅ¼Ô¤ÎËÜ»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¤«¤é¤Þ¤¿¥×¥í¤ÎÁª¼ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÇÆ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤È¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÆ·¤Ïµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú»²²Ã¤·¤¿¤½¤ÎÂ¾¤Î¼ç¤Ê¸½Ìò¡¢OBÁª¼ê¡Û¢¨·É¾ÎÎ¬¡¢½çÉÔÆ±
¿¹»³¸øÌï¡¢Á°ÅÄ°ìæÆ¡¢ÎëÌÚÆ×¡¢·¬¸¶³¤¿Í¡¢Ãæ»³³«ÈÁ¡¢Åáº¬Î¼Êå¡¢ÎÓÍ´À¬¡¢Ä®ÅÄÍö¼¡Ïº¡¢ÀéÂåÈ¿ÅÄ½¼¡¢»³·Á¶³Ê¿¡¢ÃæÂ¼ËÌÅÍ¡¢Ìø³ÚÃÒÏÂ¡¢ÅÄÆ¬ÍÛ»Ò¡¢¹ÓÌÚ¹¯ÂÀ¡¢ÆêºêÍ¤ÇÏ¡¢¾åÅÄÎÃÅÍ