¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î·î±ÓÇµ°¦¤¬30Æü¡¢ÆüËÜºÇÂç¤ÎÆ±¿Í»ïÂ¨Çä²ñ¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ê¥³¥ß¥±¡Ë107¡×¤Ë»²²Ã¡£¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤¥¬¥ó¥¬¡¼¥ëRPG¡ÖNIKKE¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ø¥ó¥¼¥ë¡×¤ËÊÑ¿È¡£Ì¾Á°¤ÎÄÌ¤êÆ¸ÏÃ¡Ö¥Ø¥ó¥¼¥ë¤È¥°¥ì¡¼¥Æ¥ë¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¥¥ã¥é¤Ç¡¢¿å¿§È±¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¡¢¤½¤ÎÆ¸´é¤ÈÌ¥ÎÏÅª¤ÊÂÎ¤Ä¤¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¿Íµ¤¤Î¥Ë¥±¤À¡£
¡¡·î±Ó¤ÏÄí±à¥¨¥ê¥¢¤Î¥³¥¹¥×¥ì»£±Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÅÐ¾ì¡£»£±Æ¤ÏÎó¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤âÊÂ¤ÓÄ¾¤·¤Æ»£±Æ¤¹¤ë¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤â¡£
¡¡¥³¥ß¥±¤ÏÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢31Æü¤Þ¤Ç2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£