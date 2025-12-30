À±Ì¾¤Ï¤ë¡¡Åß¥³¥ß1ÆüÌÜ¡Ö¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥Ö¡¼¥¹¡×¤Ç¡È¸ÂÄê¡É¥³¥¹¡ªÅìÊý¿Íµ¤¥¥ã¥é¤Î¡Ö¥Á¥ë¥Î¡×¤ÇÅÐ¾ì
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÀ±Ì¾¤Ï¤ë¤¬30Æü¡¢ÆüËÜºÇÂç¤ÎÆ±¿Í»ïÂ¨Çä²ñ¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ê¥³¥ß¥±¡Ë107¡×¤Ë»²²Ã¡£¡Ö¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥Ö¡¼¥¹¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ïº£²ó¤¬¥³¥ß¥±½é½ÐÅ¸¡£¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÅìÊýProject¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢À±Ì¾¤Ï¸á¸å3»þ¤«¤é¤Î1»þ´Ö¡¢Æ±¼Ò¤Î¥Ö¡¼¥¹¸ÂÄê¤Ç¡ÖÅìÊýProject¡×¤ÎÉ¹¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Á¥ë¥Î¡×¤Î°áÁõ¤òÃåÍÑ¡£¥°¥Ã¥º¹ØÆþÆÃÅµ¤Î¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¸áÁ°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¿Í¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£·ë²Ì¡¢¥Ö¡¼¥¹¤ª¤è¤Ó»£±Æ²ñ¤ÏÂçÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥ß¥±¤ÏÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢31Æü¤Þ¤Ç2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£