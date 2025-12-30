µµÍüÏÂÌé¡Ö¥ì¥³Âç¡×¤ËRockon Social Club¤È¤ª¤½¤í¤¤°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡Öµµ¤Î²¸ÊÖ¤·¡×ÈäÏª¡ÚÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/30¡Û30Æü¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¤Î²»³Ú¾Þ¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤ÎºÇ½ªÁª¹Í²ñ¡ÊTBS·Ï¡¿17»þ30Ê¬¡Á22»þ¡Ë¤¬¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£´ë²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦Rockon Social Club¤È¤È¤â¤ËÇÐÍ¥¤ÎµµÍüÏÂÌé¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµµÍüÏÂÌé¤È¡Ö¥ì¥³Âç¡×¤Ç³Ú¶ÊÈäÏª¤·¤¿¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É
Rockon Social Club¤¬¡ÖTHE SHOW MAN¡×¤Ç´ë²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ËÜºî¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó³Ú¶Ê¡Öµµ¤Î²¸ÊÖ¤·¡×¤ò¡¢µµÍü¤ÈÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£
Æ±¥Ð¥ó¥É¤È¤ª¤½¤í¤¤¤Î·³ÉþÉ÷°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿µµÍü¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Ç¤·¤¿¡£Èó¾ï¤Ë¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£ÀèÇÚ¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤Îµ¤»ý¤Á¤òÏÃ¤·¤¿¡£
»Ê²ñ¤Ï14Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¡¢½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¡£¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤Ë¤ÏM!LK¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ä¡¢Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ê¤É10ºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¤Ë¤ÏCUTIE STREET¤äHANA¤é4ÁÈ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡µµÍüÏÂÌé¡¢¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡Öµµ¤Î²¸ÊÖ¤·¡×ÈäÏª
¢¡¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×
