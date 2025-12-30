ÇµÌÚºä46¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¡Ö¥ì¥³Âç¡×¤Ç´ë²è¾Þ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÆÃÊÌ¡×Çßß·ÈþÇÈ¤¬µ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤ë¡ÚÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/30¡Û30Æü¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¤Î²»³Ú¾Þ¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤ÎºÇ½ªÁª¹Í²ñ¡ÊTBS·Ï¡¿17»þ30Ê¬¡Á22»þ¡Ë¤¬¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£´ë²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÇµÌÚºä46¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥»¥¹¡¦BE:FIRST¡¦FRUITS ZIPPER¡Ö¥ì¥³Âç¡×¼õ¾Þ°ìÍ÷
Âè63²ó¡Ê2021Ç¯¡Ë°ÊÍè¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Öµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÇµÌÚºä46¤Ï¡ÖSame numbers¡×¤Ç´ë²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÇßß·ÈþÇÈ¡Ö¤Þ¤¿¤â¤¦°ìÅÙ¡Ø¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤º¤Ã¤ÈÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÆÃÊÌ¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤´¤¯µ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤´ãº¹¤·¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë²ì´îÍÚ¹á¤Ï³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢1ÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤ÏÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµå¾ì¤Ç¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤10²óÌÜ¤Î¥é¥¤¥Ö¤À¤È¹ðÇò¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Îå«¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£
Çßß·¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤êÇµÌÚºä46¤Ï¡ÖSame numbers¡×¤Çµ¤Ç÷¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¾¤òºÆ¤Ó¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤Ë¹ì¤«¤»¤¿¡£
»Ê²ñ¤Ï14Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¡¢½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¡£¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤Ë¤ÏM!LK¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ä¡¢Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ê¤É10ºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¤Ë¤ÏCUTIE STREET¤äHANA¤é4ÁÈ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÇµÌÚºä46¡ÖSame numbers¡×ÈäÏª
¢¡¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×
»Ê²ñ¤Ï14Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¡¢½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¡£¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤Ë¤ÏM!LK¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ä¡¢Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ê¤É10ºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¤Ë¤ÏCUTIE STREET¤äHANA¤é4ÁÈ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
