UVERworld¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¹ï¤ó¤À2025Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥é¥¤¥Ö
2025Ç¯¤â¡¢ËèÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²áÌ©¤ÊÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò¸«»ö¤Ë´°¿ë¤·¤Æ¤ß¤»¤¿UVERworld¡£Ç¯Ëö¤Î¥Ä¥¢¡¼¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÅöÆü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤âÈà¤é¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¡¢¡ÖUVERworld 2025 WINTER TOUR "BOOM GOES THE WORLD"¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¡ÁPREMIUM LIVE on Xmas 2025¡Á¡×¡ÊÃë¤ÎÉô¡¦Ìë¤ÎÉô¡Ë¤ò³«ºÅ¡£ÆÃÊÌ¤Ê±é½Ð¤Î¿ô¡¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÌ¤é¤ì¤¿¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥é¥¤¥Ö¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Ìë¤ÎÉô¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥ó¥¿¤ÎË¹»Ò¤ä¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿´ÑµÒ¤¬Â¿¿ô¡£³«±éÁ°¤Î²ñ¾ì¤ò¾È¤é¤¹¥é¥¤¥È¤Î¿§¤ÏÀÖ¤ÈÎÐ¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°SE¤Ï¡¢Îë¤Î²»¤ÈTAKUYA¡ç¡ÊVo¡Ë¤¬²Î¤¦¡ÖLast Christmas¡×¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥é¥¤¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸÷·Ê¡õ±é½Ð¤À¡£
ÀÖ¤ÈÎÐ¤Î¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬Ìµ¿ô¤ËÊü¼Í¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¿¿ÂÀÏº¡ÊDr¡Ë¤¬¹ë²÷¤Ê¥É¥é¥ß¥ó¥°¤ò¤«¤Þ¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°ì¿Í¤º¤Ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¿²Ì¡ÊSax¡¦Manipulator¡Ë¤¬¹â¤é¤«¤Ë¥µ¥Ã¥¯¥¹¤òÁÕ¤Ç¾å¤²¡¢¡Ö¥Ê¥Î¡¦¥»¥«¥ó¥ÉAX¡×¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£TAKUYA¡ç¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤ª¤¦¤¼¡¢¤ª¤¤¡£ºÇ¹â¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò·Þ¤¨¤Ë¤¤¤³¤¦¤¼¡¼¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥Ö³«ËëÄ¾¸å¤È¤Ï»×¤¨¤Ì¤Û¤ÉÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤«¤é¹ì¤¯¡£
¡Öº£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤òUVERworld¤È²á¤´¤¹¤³¤È¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¢ºÇ¹â¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¡£TAKUYA¡ç¤Î´¶¼Õ¤ÈÀëÀÀ¤Î¸ÀÍÕ¤Î¸å¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖNO MAP¡×¡£¶ÊÃæ¡¢¿¿ÂÀÏº¤Î¥É¥é¥à¥»¥Ã¥È¤¬180ÅÙ²óÅ¾¡£¥É¥é¥à¥»¥Ã¥È¤Ë¾è¤Ã¤¿TAKUYA¡ç¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¿¿Î¢¤Ë¤¢¤¿¤ëËÌÂ¦¤Î´ÑµÒ¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖºÇÁ°Îó¤À¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö²¿Ç¯°ì½ï¤Ë²¶¤¿¤Á¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹²á¤´¤·¤Æ¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡×¡Öº£Æü¤Ï¤µ¤é¤ËÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÌë¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¹ð¤²¡¢¡Ö51%¡×¤Ø·Ò¤°¡£¥ì¥¢¶Ê¤ÎÅê²¼¤ò¼õ¤±¡¢²ñ¾ì¤Î³Æ½ê¤«¤é´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦Ãæ¡¢TAKUYA¡ç¤Ï¡¢¥é¥¹¥È¤Î¡ÒÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò1¤Ä¤º¤ÄÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡Ó¤È¤¤¤¦²Î»ì¤ò¡Òº£Æü¤³¤³¤ÇÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡Ó¤ÈÂØ¤¨¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¡£
¡ÊPhoto by Ä»µïÍÎ²ð¡Ë
¤³¤ÎÆü¤¬¥é¥¤¥Ö½éÈäÏª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖIf...Hello¡×¤Î¸å¡¢TAKUYA¡ç¤Ï¡¢¿ôÆüÁ°¤Î²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤Ç¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Ç®¶¸¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Æ®¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¡£¤³¤³¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥Ð¥é¡¼¥É¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¡Öa LOVELY TONE¡×¡¢¡Öº¡½è¤«¤é¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡¢"³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î²»³Ú"¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢"Æü¡¹¤Î·ù¤Ê½ÐÍè»ö¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¶¯¤µ¤òÍ¿¤¨¤ë²»³Ú"¤òÆÏ¤±¤ë¤ÈÀëÀÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÇòÃëÌ´¡×¤òÈäÏª¡£·ãÎõ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¡¢Á¯Îõ¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¾è¤»¤Æ²Î¤¤ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡ÒÈá¤·¤¤²áµî¤òËº¤ì¤µ¤¹²Î¤¸¤ã¤Ê¤¯ Èá¤·¤ß¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¨¤ë²Î¤ò¡Ó¡ÒÌë¶õ¤Î·î¤ÏËþ¤Á·ç¤±À±¤â¸«¤¨¤Ê¤¤ ¤½¤ó¤Ê°Ç¤ÎÃæ¤Ç¤â ÌÀÆü¤ò¾È¤é¤¹ ·¯¤È¶¦¤Ë¤¢¤ë²Î¤ò¡Ó¤È¤¤¤¦·è°Õ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢¿¼¤¯¶»¤òÂÇ¤Ä¡£ÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¶þ»Ø¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
MC¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¿¿ÂÀÏº¤¬¡Ö½øÈ×¤«¤é¥Ð¥é¡¼¥ÉÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡Ä¤â¤¦¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¤Ö¤Á¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ë¹ð¤²¤ë¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢ÌÔÎõ¤Ë±ê¤¬Ê®¼Í¤¹¤ëÃæ¤Ç¡Ò´°Á´¤Ë¶õ´Ö¤òÀ©°µ¤·¡Ó¤Æ¤ß¤»¤¿¡ÖMMH¡×¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤¬ºÆ³«¡£¤½¤·¤Æ¤³¤³¤«¤é¡¢2000Ç¯Âå¤Î³Ú¶Ê¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Æ¥É¥í¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¡£¥¤¥ó¥È¥í¤¬ÌÄ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë°ìºÝÂç¤¤Ê¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤¤¿¡Ö·ãÆ°¡×¡£µ¨Àá³°¤ì¤Î¿¿²Æ¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡Ö¥·¥ã¥«¥Ó¡¼¥Á¡ÁLaka Laka La¡Á¡×¤Ç¤Ï»æ¿áÀã¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÉñ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¡¢TAKUYA¡ç¤¬¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¢¤³¤ì¤ä¤ó¤Ê¤¤ã»Ï¤Þ¤ó¤Í¤¨¤·¡¢½ª¤ï¤ì¤Í¤¨¤À¤í¡¢Ä°¤«¤·¤Æ¤ä¤ì¡¢¿®¿Í¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¿®¿Í¡ÊB¡Ë¤¬¥Ù¡¼¥¹¥ê¥Õ¤òßÚÎö¤µ¤»¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Öenergy¡×¤Ø¡£¹îºÈ¡ÊG¡Ë¤È¿¿ÂÀÏº¤ÏËÌÂ¦¤ò¸þ¤¤¤Æ¥×¥ì¥¤¡¢TAKUYA¡ç¤È¿®¿Í¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û¤ÎÀèÃ¼¤Ø·«¤ê½Ð¤·¡¢¾´¡ÊG¡Ë¤ÏËÌÂ¦¤ÎÄÌÏ©¤òïèÊâ¤·¤Ê¤¬¤é´ÑµÒ¤ÈÇ®¤¯¿ÆÌ©¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖPHOENIX AX¡×¤Ø¡£¥ì¡¼¥¶¡¼¤È±ê¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦Ãæ¡¢´ÑµÒ¤Î¡ÒÀä¾§¡Ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¡¼¥ë¤¬´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¹ì¤Â³¤±¤ëßõÎõ¤ÊÅ¸³«¡¢°µ´¬¤À¡£
¡ÊPhoto by Ä»µïÍÎ²ð¡Ë
¼¡¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌ¤¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¿·¶Ê¡ÖEVER¡×¡£¼«Ê¬¤¬µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤"¹¥¤"¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÞÕ¿È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¡¢¶¯¤¯Ê³¤¤Î©¤¿¤µ¤ì¤¿¿Í¤Ï¤¤Ã¤È¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¡Ö¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹°ìÈÖ¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£¤½¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿TAKUYA¡ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç°ìÅÙÂà¾ì¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹îºÈ¡¢¾´¡¢¿®¿Í¡¢¿¿ÂÀÏº¡¢À¿²Ì¤Ë¤è¤ë²»¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÖHigh Light!!¡×¤Ø¡£5¿Í¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë½Å¤Ê¤ë´ÑµÒ¤ÎÁÔÂç¤Ê¹ç¾§¡£¤³¤³¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤ÏÇ®Îõ¤Ê¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ØÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖHome ÈùÇ®39¡ëC¡×¡¢¡Ö¿À½¸¤á¡×¡¢¡ÖSHAMROCK¡×¤È¤¤¤¦2000Ç¯Âå¤Î³Ú¶Ê3Ï¢ÂÇ¤Î¸å¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌ¤¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¿·¶Ê¡ÖZERO BREAKOUT POINT¡×¤À¤Ã¤¿¡£ÁÏÂ¤À¤ÎÇúÈ¯¡¢¤È¤·¤«·ÁÍÆ¤·¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤Ä¶×¸µé¤Î¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢¤µ¤é¤ËÊ¨¤Î©¤Ä´ÑµÒ¡£¤³¤Î¶Ê¤Î´ÖÁÕ¤Ç¡¢TAKUYA¡ç¤¬¡¢¡Ö²¶¤Ï¡¢²¶¤¿¤Á¤·¤«ºî¤ì¤Ê¤¤²»³Ú¤òºî¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤è¡£¤ªÁ°¤é¤â¤½¤ì¤¬Ä°¤¤¿¤¤¤ó¤À¤í¡¢¤ª¤¤¡ª¡×¤È¶«¤ó¤¿°ìËë¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£°µÅÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¤¤¤è¤¤¤è¥é¥¹¥È2¶Ê¡£À¿²Ì¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ËÆ³¤«¤ì¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¡ÖIMPACT¡×¤¬Åê²¼¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö²°º¬¤Ê¤ó¤ÆÆÍ¤ÇË¤ì¡×¡ÖÇË¤Ã¤Á¤Þ¤¨¡¢ÇË¤Ã¤Á¤Þ¤¨¡×¡£ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯Àú¤êÂ³¤±¤ëTAKUYA¡ç¡£ºÝ¸Â¤Ê¤¯¹â¤Þ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯´ÑµÒ¤ÎÂç¹ç¾§¡£¥é¥¹¥È¥µ¥ÓÁ°¡¢TAKUYA¡ç¤Ï¡Ö¿®¤¸¤Æ¤ë¤è¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢ºÇ¹â¤Î¹¹¿·¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿´ÑµÒ¤ÎÂç¹ç¾§¤Ï¤µ¤é¤ËÁÔÂç¤Ê¶Á¤¤òÊü¤Ä¡£¤Þ¤µ¤Ë¸Â³¦ÆÍÇË¡£¥é¥¹¥È¤Î1¶Ê¤Ï¡ÖEPIPHANY¡×¡£TAKUYA¡ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¡Ö¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ª¡×¡Ö¿·¤·¤¤»þÂå¤ËÂÀ×¤Ä¤±¤ë¡¢²¶¤¿¤Á¤¬UVERworld¡¢¤è¤í¤·¤¯¤É¤¦¤¾¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥é¥¤¥Ö¤ÏÊÂ¡¹¤Ê¤é¤ÌÇ®¶¸¤ÎÃæ¤ÇÂçÃÄ±ß¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡ÊPhoto by Ä»µïÍÎ²ð¡Ë
