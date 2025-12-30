¥Á¥ç¥³¥×¥é¾¾Èø ¥·¥½¥ó¥ÌÄ¹Ã«Àî¤Î¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î²á·ã¤¹¤®¤ë»×¤¤½Ð¡×¤òË½Ïª!?¡Ö¥Á¥ç¥³¤ò¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤ÎÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¡¢¾¾Èø½Ù¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÆüËÜ½»Âð¥í¡¼¥ó GO!GO!²ÈÂ²¡Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ë¡×¡ÊËè½µÅÚÍË15:25¡Á15:30¡Ë¡£¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿ÏÃ¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿²ÈÂ²¤ÎÏÃ¤Þ¤Ç¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯5Ê¬ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ÖÆüËÜ½»Âð¥í¡¼¥ó GO!GO!²ÈÂ² Ç¯Ëö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë2025¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÊüÁ÷»þ´Ö¤ò55Ê¬¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö2025Ç¯²ÈÂ²½ÅÂç¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
Âç¹¥¤¤ÊÄ¹ÅÄ¤µ¤ó¡¢¾¾Èø¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¤¤¤Ä¤â¿Æ»Ò»°Âå¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤³¤¦¤·¤Æ°ì½ï¤Ë±þ±ç¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¡¢Â©»Ò¤¬½é¤á¤ÆÎø¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¤«¤Ê¤ï¤ÌÎø¤À¤ÈÆ±»þ¤ËÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Î»Ò¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤ÏÂ©»Ò¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤ò¸«¤»¤ëÂ©»Ò¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ù¤¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¤½¤Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤«¡£¥¤¥é¥¤¥é¤ò»ä¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Â©»Ò¤Ë¡¢º£¤È¤Æ¤â¤¤¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢À®Ä¹¤·¤¿¤ó¤À¤Ê¤È°¦¤ª¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶á¤¤¾Íè¡¢¤¤Ã¤ÈÍ§Ã£¤äÎø¿Í¤È²á¤´¤¹¤Û¤¦¤¬ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ì¼¤ÈÂ©»Ò¡£º£¤¢¤ëÅö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±¡¢»ä¤ÈÂ©»Ò¤ÈÌ¼¤ÈÊì¤Î¿Æ»Ò»°Âå¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Á¥ç¥³¥×¥é¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
Ä¹ÅÄ¡§¤¹¤´¤¤¤Í¡£¤½¤¦¤«¡¢¤Þ¤À¡Ö¹¥¤¡×¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¡Ä¡Ä¡Ê¤¦¤Á¤Î»Ò¤«¤é¤Ï¡Ë¤¢¤ó¤Þ¤êÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Ê¡£
¾¾Èø¡§¤Ê¤¤¡©
Ä¹ÅÄ¡§¤Þ¤¢¡¢¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡£
¾¾Èø¡§¤¦¤Á¤Î¾å¡Ê¤Î»Ò¡Ë¤Ï5ºÐ¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡Ö¤³¤Î»Ò¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤¢¤ë¤Ê¡£
Ä¹ÅÄ¡§¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Ï¤Í¡£¤³¤ì¤Ç¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ê¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÀ³Î¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤ó¤Í¡£
¾¾Èø¡§¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£ËÍ¤é¤ÎÆ±´ü¤Î¥·¥½¥ó¥Ì¡¦Ä¹Ã«Àî¡ÊÇ¦¡Ë¤¬Ãæ³ØÀ¸¤«¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤«¤Ê¡© ¼þ¤ê¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¼«Ê¬¤À¤±¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥à¥«¤Ä¤¤¤Æ¼Â²È¤ÎÊÉ¤ò¤Ö¤ó²¥¤Ã¤Æ·ê¤ò³«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Á¥ç¥³¤ò¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡Ö¥¦¥ª¡¼¥Ã!!¡×¡Ê¥É¥´¥©¡ª¡Ë¤Ã¤Æ¡£
Ä¹ÅÄ¡§·ù¤À¡¢ËÜÅö¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¾¾Èø¡§¤½¤ì¤Ï¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¥¢¥ì¤À¤±¤É¡£¥¦¥§¡¢¤³¤ÎÊý¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¤¤¤¤·Ð¸³¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ÀÂ©»Ò¤µ¤ó¡¢Ì¼¤µ¤ó¤Ë¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡Ä¡Ä¤¢¤¢¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤â¤¦¡£
Ä¹ÅÄ¡§Èà»á¡¢Èà½÷¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¾¾Èø¡§¤ª¤ª¡¢µÞ¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¥â¡¼¥É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢ËÜÅö¤Ë¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÇÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢¾®6Ì¼¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¸«¼é¤ëÉã¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤ê¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÈÅÅÏÃ¤ò·Ò¤®¡ÖµÁÉã¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡×¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12125
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§ÆüËÜ½»Âð¥í¡¼¥ó GO!GO!²ÈÂ² Ç¯Ëö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë2025
ÊüÁ÷Æü»þ¡§12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë14:00¡Á14:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡ÊÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¡¢¾¾Èø½Ù¡Ë
