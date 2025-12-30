ÍµÈ¹°¹Ô¤¬¹ÈÇò¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤±¤ó¶Ì¼ºÇÔ¡Ä¡Ö¤â¤¦ºÐ¤Ê¤Î¤«Ì²¤ê¤¬Àõ¤¤¤ó¤Ç¡¢Ì´¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡30Æü¡¢Âè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¼èºà²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê40¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤ÏºòÆü¡¢»°»³¤Ò¤í¤·¤Î¤±¤ó¶Ì¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¼ºÇÔ¤·¡Ö»°»³¤µ¤ó¤Î±Ô¤¤»ëÀþ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤±¤ó¶Ì¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«µÔ¥È¡¼¥¯¤Ë¡£
¡¡¹±Îã¤Îº£Ç¯¤ò´Á»ú°ìÊ¸»ú¤Ë¤¿¤È¤¨¤¿¤é¡¢¤ÎÌä¤¤¤ËÍµÈ¤Ï¡ÖÌ´¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦ºÐ¤Ê¤Î¤«Ì²¤ê¤¬Àõ¤¤¤ó¤Ç¡¢¤¤¤¤Ì´¤â°Ì´¤â¡¢¤è¤¯Ì´¤ò¸«¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤Þ»Ò°é¤Æ¿¿¤ÃºÇÃæ¤ÇÌ´¤ÎÃæ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²ñ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï£²£³Ç¯¤è¤ê£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç¹ÈÇò¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢»Ê²ñ·Ð¸³¤Î¤¢¤ë°½À¥¤È½é»Ê²ñ¤Îº£ÅÄ¤È¶¦¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê»Ê²ñ¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤±¤ó¶Ì¤ò¼ºÇÔ¤»¤º¤Ë¤ä¤êÀÚ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤¹¤Ã¤«¤ê¹ÈÇò¤ÇÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ó¶Ì¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤â¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
