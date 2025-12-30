¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡Ö¥É¥ß¥Î¤Ç2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¹ÈÇò¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß §®¡¾1²¦¼Ô¤¿¤¯¤í¤¦¤â»²Àï
¡¡±é²Î²Î¼ê¤Î¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡Ê52¡Ë¤¬30Æü¡¢NHK¤Ë¤ÆÂè76²óNHK¹ÈÇò¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯¤Ç¹ÈÇò4Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤ÎBE:FIRST¤ÏRYOKIÃ¦Âà¤â¡Ä¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤Ç¯¡£¤¤¤¤·Á¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¿å¿¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥É¥ß¥ÎÅÝ¤·¤È¥ÉÇÉ¼ê¤Ê°áÁõ¤¬ËèÇ¯ÏÃÂê¡£¡Ö¤±¤ó¶Ì¤ËÂÐ¹³¤·¤Æ¡¢¥É¥ß¥Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª º£²ó¤Ï¥É¥ß¥Î¤Ç2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¥É¥ß¥Î¤Ï¥«¥¿¥«¥¿¤È¤¤¤¦²»¤Ë¡¢Ìµ¿´¤ËÌÜ¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¥É¥ß¥Î¤Ë¡Ë´èÄ¥¤ì¡ª ¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ë¥³¥ê¡£
¡¡ÀèÆü¤Î¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¿¤¯¤í¤¦¤â±þ±ç¤Ë»²Àï¡£ÆâÍÆ¤ä°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¼þ°Ï¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¥¥ç¥í¥¥ç¥í¡£NHK¤ÎÃç¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤ÎÍÍ»Ò¡£º£Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤Ê»Å³Ý¤±¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤À¡£
