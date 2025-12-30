£Î£Ù»Ô¾ì ¤³¤Î¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È
21:00
¥Ö¥é¥¸¥ë¸ÛÍÑÅý·×¡Ê11·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡5.4%¡¡Á°²ó¡¡5.4%¡Ê¼º¶ÈÎ¨)
23:00
ÊÆ½»Âð²Á³Ê»Ø¿ô¡Ê10·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡0.2%¡¡Á°²ó¡¡0.0%¡ÊÁ°·îÈæ)
ÊÆS¡õP¥±ー¥¹¥·¥éー½»Âð²Á³Ê¡Ê20ÅÔ»Ô¡Ë¡Ê10·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡1.1%¡¡Á°²ó¡¡1.36%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
23:45
ÊÆ¥·¥«¥´¹ØÇãÉô¶¨²ñ·Êµ¤»Ø¿ô¡ÊPMI¡Ë¡Ê12·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡39.3¡¡Á°²ó¡¡36.3
31Æü
4:00¡¡
ÊÆFOMCµÄ»öÏ¿¡Ê12·î9Æü-10Æü³«ºÅÊ¬¡Ë
ÆÈ»Ô¾ì¤ÏµÙ¾ì¡¢±ÑÊ©»Ô¾ì¤ÏÃ»½Ì¼è°ú
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥¸¥ë¸ÛÍÑÅý·×¡Ê11·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡5.4%¡¡Á°²ó¡¡5.4%¡Ê¼º¶ÈÎ¨)
23:00
ÊÆ½»Âð²Á³Ê»Ø¿ô¡Ê10·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡0.2%¡¡Á°²ó¡¡0.0%¡ÊÁ°·îÈæ)
ÊÆS¡õP¥±ー¥¹¥·¥éー½»Âð²Á³Ê¡Ê20ÅÔ»Ô¡Ë¡Ê10·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡1.1%¡¡Á°²ó¡¡1.36%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
23:45
ÊÆ¥·¥«¥´¹ØÇãÉô¶¨²ñ·Êµ¤»Ø¿ô¡ÊPMI¡Ë¡Ê12·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡39.3¡¡Á°²ó¡¡36.3
31Æü
4:00¡¡
ÊÆFOMCµÄ»öÏ¿¡Ê12·î9Æü-10Æü³«ºÅÊ¬¡Ë
ÆÈ»Ô¾ì¤ÏµÙ¾ì¡¢±ÑÊ©»Ô¾ì¤ÏÃ»½Ì¼è°ú
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£