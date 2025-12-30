¡ÖÍÓÊ¸³Ø¡×¥É¥é¥Þ¡¼¤Î¥Õ¥¯¥À¥Ò¥í¥¢¤¬Ç¯Æâ¤ÇÃ¦ÂàÈ¯É½¡ÖËÜÅö¤ËÍÆñ¤¦¡×º£¸å¤â²»³Ú³èÆ°¤Ï·ÑÂ³¡ÄºòÇ¯£µ·î¤«¤é³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖÍÓÊ¸³Ø¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬£³£°Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯£µ·î¤«¤é³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¡½¡¦¥Õ¥¯¥À¥Ò¥í¥¢¤¬Ç¯Æâ¤ÇÃ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¼¡À¤Âå¡×¤È¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥ì¡¼¥Ù¥ë¥º¡¡£Æ¡¥£Ã¡¥£Ì¡¥£Ó¡¥¡×¤Ë¤è¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤âÍÓÊ¸³Ø¤ò±þ±ç¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤ÆÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÄ´À°¤Î¤¿¤á³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¥Õ¥¯¥À¥Ò¥í¥¢¡Ê£Ä£ò¡¥¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢£²£°£²£µÇ¯Ëö¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤ÆÍÓÊ¸³Ø¤òÃ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃ¦Âà¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥¯¥À¥Ò¥í¥¢¤Ïº£¸å¤â²»³Ú³èÆ°¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡ÖÍÓÊ¸³Ø¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·Þ¤¨¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤ÎÄø¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â·ÇºÜ¡£¥Õ¥¯¥À¥Ò¥í¥¢¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤ÏÌó£±£°Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿ÍÓÊ¸³Ø¤«¤éÃ¦Âà¤¹¤ë»ö¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î±öÄÍ¥â¥¨¥«¤Á¤ã¤ó¡Ê£ç£ô¡¥¡¿£ö£ï¡¥¡Ë¡¢²ÏÀ¾¤æ¤ê¤«¤Á¤ã¤ó¡Ê£â£á¡¥¡¿£ã£è£ï¡¥¡Ë¡¢º£¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤ËÍÆñ¤¦¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¢¥é¥¤¥ÖÅù¡¢ÍÓÊ¸³Ø¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤ÆÄº¤¤¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö²»³Ú³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡Öº£¸å¤È¤âÍÓÊ¸³Ø¡¢¥Õ¥¯¥À¥Ò¥í¥¢¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤ÎÄø¡¢²¿Â´µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¯¥À¥Ò¥í¥¢¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡±öÄÍ¥â¥¨¥«¤Ï¡Ö¥Õ¥¯¥À¤¬¤¤¤¿¤«¤éÍÓÊ¸³Ø¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤¨¤ë¶ÉÌÌ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ÅÍ×¤Ê¤È¤¤ËÍ¥½ÀÉÔÃÇ¤Ê»ä¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÈà¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÍÓÊ¸³Ø¤Î³èÆ°¤Ï¡¢Èà¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß´¶¤ÈÈþ¤·¤¤¥É¥é¥à¥Õ¥ì¡¼¥º¤¿¤Á¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¡£¤½¤·¤Æ¡Ö²»³Ú¤òÂ³¤±¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Í³¤Ë¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê±éÁÕ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Õ¥¯¥À¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¤´Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤º¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍÓÊ¸³Ø¤È¥Õ¥¯¥À¤Î³èÆ°¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÂ³¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»þÀÞ¤êµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡²ÏÀ¾¤æ¤ê¤«¤Ï¡Ö¥Õ¥¯¥À¤ÎÁ¡ºÙ¤Ç°Õ»Ö¤Î¤¢¤ë¥É¥é¥à¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ë¤È¤³¤È¤ó¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ÎÃæ¤ÇÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¯¥À¤¬ÍÓÊ¸³Ø¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤â¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤ËÍÓÊ¸³Ø¤òºî¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÂº·É¤Î»×¤¤¤òµ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀè¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤Þ¤¿¥Õ¥¯¥À¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¤ËÃÑ¤¸¤Ì¤è¤¦¡¢»ä¤âÍÓÊ¸³Ø¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿£±¿Í¤Î²»³Ú²È¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÀº¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¥Õ¥¯¥À¤ÈÍÓÊ¸³Ø¤ò²¹¤«¤¤ÌÜ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±¥Ð¥ó¥É¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥®¥¿¡¼¡¦±öÄÍ¥â¥¨¥«¡¢¥Ù¡¼¥¹¡¦²ÏÀ¾¤æ¤ê¤«¡¢¥É¥é¥à¡¦¥Õ¥¯¥À¥Ò¥í¥¢¤Î£³¿ÍÁÈ¡££²£°£±£·Ç¯¤Ë¸½ºß¤ÎÊÔÀ®¤Ë¤Ê¤ê¡¢£²£°Ç¯£¸·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡££²£³Ç¯£¹·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×Âè£²´ü¡Ö½ÂÃ«»öÊÑ¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê£Å£Ä¡Ë¥Æ¡¼¥Þ¡Ö£í£ï£ò£å¡¡£ô£è£á£î¡¡£÷£ï£ò£ä£ó¡×¤¬¥Ð¥ó¥ÉºÇÂç¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥Õ¥¯¥À¥Ò¥í¥¢¤Ï£²£´Ç¯£µ·î¤ËÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÄ´À°¤¬É¬Í×¤ÈÀâÌÀ¤·¡Ö¤Þ¤º¤Ï²óÉü¤òºÇÍ¥Àè¤·¡¢Éüµ¢¤ÎÌÜ½è¡Ê¤á¤É¡Ë¤¬¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¤é¡¢²þ¤á¤Æ¤´Êó¹ðÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ã¦Âà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£