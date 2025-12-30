¹â»Ô¼óÁê¡¢ÍèÇ¯¤ÎÆ¯¤¤Ö¤ê¤ò¥µ¥Ã¥«¡¼£×ÇÕ¤Ë¤«¤±¡ÖÁö¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤ÆÁö¤êÈ´¤¤¤Æ¾¡Íø¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÄÂçÇ¼²ñ¤Ë½ÐÀÊ
¡¡Åìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï£³£°Æü¡¢º£Ç¯ºÇ¸å¤Î¼è°ú¤È¤Ê¤ëÂçÇ¼²ñ¤ò·Þ¤¨¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê£²£²£µ¼ï¡Ë¤Î½ªÃÍ¤ÏÁ°ÆüÈæ£±£¸£·±ß£´£´Á¬°Â¤Î£µËü£³£³£¹±ß£´£¸Á¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¯Ëö¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ£µËü±ß¤òÄ¶¤¨¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£Á°Ç¯Ëö½ªÃÍ¡Ê£³Ëü£¹£¸£¹£´±ß£µ£´Á¬¡ËÈæ¤Ç¤Ï£±Ëü£´£´£´±ß¡Ê£²£¶¡¦£²¡ó¡Ë¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£²£µÇ¯¤Î³ô¼°Áê¾ì¤Ï¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê£Á£É¡Ë¼ûÍ×¤Ø¤Î´üÂÔ¤ä·øÄ´¤Ê´ë¶È¶ÈÀÓ¤òÇØ·Ê¤ËÂç¤¤¯¾å¾º¤·¤¿¡££±£°·î¤Ë¹â»ÔÆâ³Õ¤¬È¯Â¤¹¤ë¤È¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊºâÀ¯À¯ºö¤Ø¤Î´üÂÔ¤âÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¡¢³ô¹â¤¬²ÃÂ®¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Î½ªÃÍ¤Ï£±£°·î£²£·Æü¤Ë½é¤á¤Æ£µËü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡£±£²·î£³£°Æü¤Ë¤Ï¡¢ÆÉÇä³ô²Á»Ø¿ô¡ÊÆÉÇä£³£³£³¡Ê¤µ¤ó¤µ¤ó¤µ¤ó¡Ë¡Ë¤Î½ªÃÍ¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ£²£²£¹±ß£¸£·Á¬°Â¤Î£´Ëü£³£³£µ£¶±ß£°£´Á¬¡¢Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡Ê£Ô£Ï£Ð£É£Ø¡Ë¤Ï£±£·¡¦£µ£µ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã¤¤£³£´£°£¸¡¦£¹£·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¼°Åµ¤Ë¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬¸½¿¦¼óÁê¤È¤·¤Æ£³Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½ÐÀÊ¡£¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Î¿¹ÊÝ°ì»á¤È¾â¤òÌÄ¤é¤·¡¢¡ÖÍèÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¡Ø¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¡Ù¤Î³èÌö¤È¤«¤±¤Æ¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤ÎÆ¯¤¤Ö¤ê¤È²ò¤¯¡£¤½¤Î¿´¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤º¡¢Áö¤Ã¤Æ¡¢Áö¤Ã¤Æ¡¢Áö¤Ã¤Æ¡¢Áö¤Ã¤Æ¡¢Áö¤êÈ´¤¤¤Æ¾¡Íø¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£