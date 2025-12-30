ÍÓÊ¸³Ø¡¡¥É¥é¥à¤Î¥Õ¥¯¥À¥Ò¥í¥¢Ã¦Âà¤òÈ¯É½¡¡±öÄÍ¥â¥¨¥«¡ÖÎÉ¤¤¤´Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤º¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡¡3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡ÖÍÓÊ¸³Ø¡×¤¬30Æü¡¢¥É¥é¥à¡¦¥Õ¥¯¥À¥Ò¥í¥¢¤ÎÃ¦Âà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÄ´À°¤Î¤¿¤á³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¥Õ¥¯¥À¥Ò¥í¥¢(Dr.)¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯Ëö¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤ÆÍÓÊ¸³Ø¤òÃ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¥Õ¥¯¥À¤Ïº£¸å¤â²»³Ú³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¡¢ÍÓÊ¸³Ø¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·Þ¤¨¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¯¥À¤ÎÃ¦Âà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¯¥ÀËÜ¿Í¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¢§¥Õ¥¯¥À¡¡ÍÓÊ¸³Ø¤ò±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø¥Õ¥¯¥À¥Ò¥í¥¢¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤ÏÌó10Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿ÍÓÊ¸³Ø¤«¤éÃ¦Âà¤¹¤ë»ö¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î±öÄÍ¥â¥¨¥«¤Á¤ã¤ó(gt./vo.)¡¢²ÏÀ¾¤æ¤ê¤«¤Á¤ã¤ó(ba./cho.)¡¢º£¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤ËÍÆñ¤¦¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¢¥é¥¤¥ÖÅù¡¢ÍÓÊ¸³Ø¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤ÆÄº¤¤¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¯¥À¥Ò¥í¥¢(dr.)¤Ï²»³Ú³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤âÍÓÊ¸³Ø¡¢¥Õ¥¯¥À¥Ò¥í¥¢¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤ÎÄø¡¢²¿Â´µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§±öÄÍ¡¡¥Õ¥¯¥À¤¬¤¤¤¿¤«¤éÍÓÊ¸³Ø¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤¨¤ë¶ÉÌÌ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ÅÍ×¤Ê¤È¤¤ËÍ¥½ÀÉÔÃÇ¤Ê»ä¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÈà¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÍÓÊ¸³Ø¤Î³èÆ°¤Ï¡¢Èà¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß´¶¤ÈÈþ¤·¤¤¥É¥é¥à¥Õ¥ì¡¼¥º¤¿¤Á¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£²»³Ú¤òÂ³¤±¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Í³¤Ë¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê±éÁÕ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¤´Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤º¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍÓÊ¸³Ø¤È¥Õ¥¯¥À¤Î³èÆ°¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÂ³¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»þÀÞ¤êµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¢§²ÏÀ¾¡¡¥Õ¥¯¥À¤ÎÁ¡ºÙ¤Ç°Õ»Ö¤Î¤¢¤ë¥É¥é¥à¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ë¤È¤³¤È¤ó¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ÎÃæ¤ÇÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¯¥À¤¬ÍÓÊ¸³Ø¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤â¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤ËÍÓÊ¸³Ø¤òºî¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤Þ¤¿¥Õ¥¯¥À¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¤ËÃÑ¤¸¤Ì¤è¤¦¡¢»ä¤âÍÓÊ¸³Ø¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿1¿Í¤Î²»³Ú²È¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÀº¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¥Õ¥¯¥À¤ÈÍÓÊ¸³Ø¤ò²¹¤«¤¤ÌÜ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ÍÓÊ¸³Ø¤Ï¡¢±öÄÍ¤ÎÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤¬ÆÃÄ§¡£¥Ù¡¼¥¹¤Î²ÏÀ¾¤æ¤ê¤«¤Î¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤Î¥³¡¼¥é¥¹¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òÁÕ¤Ç¤ë¡£¥É¥é¥à¤Î¥Õ¥¯¥À¥Ò¥í¥¢¤¬µÙÍÜÃæ¤Î¤¿¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò²Ã¤¨¤ëÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£