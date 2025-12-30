¡Ú¥ì¥³Âç¡ÛMrs. GREEN APPLE¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×²Î¾§¡¡Âç¿¹¸µµ®¡È¥Õ¥§¡¼¥º3¡É¤ò¸ì¤ë
¡¡Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¡ØÂè67²ó¡¡µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤¬¡¢30Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¡Ê¸å5¡§30¡Ë¡£Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ÎMrs. GREEN APPLE¤Ï¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ì¥³Âç¥Ð¥ó¥É¤È°µ´¬¤Î±éÁÕ¤ò¸«¤»¤ëMrs. GREEN APPLE
¡¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Á°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö¤É¤ì¤À¤±¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤À®²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡£²¿¤«¤³¤¦¡Ä¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤«¡¢²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤½¤¦¤È¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸þ¤±¤é¤ì¤¿Âç¿¹¸µµ®¤¬¡ÖËÜÅö¤ËËèÆü¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö²»³Ú¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¡¢·è¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤«ÀÕÇ¤¤È¤«¤è¤ê¤Ï¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º3¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤Ë¤«¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²æ¡¹¤Î¿´»ý¤Á¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÃúÇ«¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤ò¡Ä¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£³Æ¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¡õ¼õ¾Þ¶Ê
¡ÚÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡Û¡Ê¢¨¶ÊÌ¾50²»½ç¡Ë
Almond Chocolate¡ÊILLIT¡Ë
¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡ÊM!LK¡Ë
¤«¤¬¤ß¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë
³×Ì¿Æ»Ãæ¡¡On The Way¡Ê¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ë
ÎøÉ÷¡Ê´öÅÄ¤ê¤é¡Ë
¥À¡¼¥ê¥ó¡ÊMrs. GREEN APPLE¡Ë
ÇÜÇÜFIGHT!¡ÊCANDY TUNE¡Ë
Fun! Fun! Fun!¡Ê¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡Ë
Æó¿Í¤À¤±¤ÎÈëÌ©¡Ê½ãÎõ¡Ë
Ì´Ãæ¡ÊBE:FIRST¡Ë
¡Ú¿·¿Í¾Þ¡Û¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
CUTIE STREET
SHOW-WA & MATSURI
HANA
BOYNEXTDOOR
¡ÚÆÃÊÌ¥¢¥ë¥Ð¥à¾Þ¡Û
¡ÖPrema¡×Æ£°æÉ÷
¡ÚÆÃÊÌ¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡Û
Ado
&TEAM
¡ÚÆÃÊÌ¾Þ¡Û¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×²»³Ú¡¡¸¶ËàÍøÉ§
ºÙÀî¤¿¤«¤·
¾¾ÅÄÀ»»Ò
ÌðÂô±ÊµÈ
¡ÚºÇÍ¥½¨²Î¾§¾Þ¡Û
»³ÆâØª²ð
¡Úºî¶Ê¾Þ¡¦ºî»í¾Þ¡¦ÊÔ¶Ê¾Þ¡Û
ºî¶Ê¾Þ¡¡¹©Æ£Âçµ±¡¦²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡Ê¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×Da-iCE¡Ë
ºî»í¾Þ¡¡»Ø¸¶è½Çµ¡Ê¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¡áLOVE¡Ë
ÊÔ¶Ê¾Þ¡¡º´Æ£ÏÂË¡Ê¡ÖÛ°¡×»ÔÀîÍ³µªÇµ¡¡¡ÖÌë¹áÍö¡×µÖ¤ß¤É¤ê¡Ë
¡Ú´ë²è¾Þ¡Û¡Ê¢¨ºîÉÊÌ¾50²»½ç¡Ë
ºîÉÊ¡§¡ÖOh my pumpkin!¡×¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§AKB48
ºîÉÊ¡§¡ÖTHE SHOW MAN¡×¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§Rockon Social Club
ºîÉÊ¡§¡ÖSame numbers¡×¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§ÇµÌÚºä46
ºîÉÊ¡§¡ÖSONGS¡×¡õ¡ÖHEARTS¡×¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§²Î¿´¤ê¤¨
ºîÉÊ¡§¡ÖTUBE¡ß¡×¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§TUBE
ºîÉÊ¡§¡Ö»°ÌÚ¤¿¤«¤· ¥½¥ó¥°¥Ö¥Ã¥¯¡×¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§»°ÌÚ¤¿¤«¤·
¡ÚÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñÁª¾©¡Û
Å·Æ¸¤è¤·¤ß
¡ÚÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñÌ¾¶Ê¸²¾´¡Û
¡Ö½®±´¡×
²Î¼ê¡§È¬Âå°¡µª¡¡ºî¶Ê¡§ÉÍ·½²ð¡¡ºî»í¡§°¤µ×Íª
¡ÚÆÃÊÌ¸ùÏ«¾Þ¡Û¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
¥¢¥¤¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸
¤¤¤·¤À¤¢¤æ¤ß
Æâ´ÛËÒ»Ò
¾åÛê¹±É§
ÀîÂ¼±ÉÆó
ÁðÌî¹ÀÆó
¤µ¤¤¤È¤¦Âç»°
À¾ÈøË§É§
¶¶¹¬É×
»°±ºÞ«°ì
