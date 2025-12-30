¡Ú¥ì¥³Âç¡Û´ë²è¾ÞRockon Social Club¡ÖTHE SHOW MAN¡×¤Ç¥³¥é¥Ü¤ÎºæÀµ¾Ï¡¡ËþÂ¤Î¡ÖÀ±£³¤Ä¤Ç¤¹¡ª¡×
¡ãÂè67²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡ä¡þ30Æü¡þÅìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì
´ë²è¾Þ¼õ¾Þ¤ÎRockon Social Club¡ÖTHE SHOW MAN¡×¤ÇºæÀµ¾Ï¡Ê79¡Ë¤ÈµµÍüÏÂÌé¡Ê39¡Ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥³¥é¥Ü¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Æ±¥Ð¥ó¥É¤Ï»û²¬¸Æ¿Í¡Ê57¡Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¸µ¡¢ÃËÆ®¸ÆÁÈ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃæ¿´¤Ë·ëÀ®¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖTHE SHOW MAN¡×¤Ç¤Ïºæ¡¢µµÍü¤é9ÁÈ¤ÎSHOW MAN¤È¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»û²¬¤Ï¡Ö²»³Ú¤Ï¡¢²»¤ò½Ð¤·¤¿½Ö´Ö¤ËÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ1¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¯¤Æ´ë²è¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿µµÍü¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¶Ã¤¤¤¿¤±¤É¡¢¸÷±É¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÀèÇÚ¤¿¤Á¤È¤³¤¦¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸Î©¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥ì¥³Âç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿ºæ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¤Þ¤¿¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Ë¡¢³Ú¶Ê¤ÎÊý¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤´Ëþ±Ù¡£¡Ö¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é»ä¡¢Âç¾Þ¤ò¼è¤Ã¤Æµ¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤Î¾éÃÌ¤Ç²ñ¾ì¤ò¤ï¤«¤»¤¿¡£
°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡Ê52¡Ë¤«¤é¶Ê¾Ò²ð¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¶Ê¾Ò²ð¤Î¼êËÜ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤Ç¡¢µµÍü¤È¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¡Öµµ¤Î²¸ÊÖ¤·¡×¤Î¶Ê¾Ò²ð¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢µµÍü¤È¤Î¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¸ò´¹¤·¤¿ºæ¤Ï¡Ö¥×¥ó¥¹¥«¥Ô¥ó¡ª¡×¤òÈäÏª¡£°Â½»¥¢¥Ê¤«¤éÀ±¤Î¿ô¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÀ±3¤Ä¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¡£