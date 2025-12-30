¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¥ä¥Ë¥¹¤Î¶ìÇº¡Ö½Ð¾ì»þ´ÖÀ©¸Â¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¤Î¤Ï¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥ä¥Ë¥¹¡¦¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü¤Ï¡¢±¦¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®Éé½ý¤Î¤¿¤á12·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ8ÀïÏ¢Â³¤Ç·ç¾ì¤·¡¢º£·î28Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö27Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¤Î¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥ºÀï¤ÇÂÔË¾¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥Ö¥ë¥ºÀï¤Ç¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü¤Ï29ÆÀÅÀ8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢Â³¤¯30Æü¤Î¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥Ûー¥Í¥Ã¥ÄÀï¤Ç¤â24ÆÀÅÀ4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É7¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þー¥¯¡£2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢14¾¡19ÇÔ¤Ç¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹11°Ì¤Ë¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ìー¥¤¥ó¡¦¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ø¿Ê½Ð¤Ç¤¤ëºÇ½ªÏÈ¤Î10°Ì¤Ë¤¤¤ë¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ûー¥¯¥¹¡Ê15¾¡19ÇÔ¡Ë¤È¤Ï0.5¥²ー¥àº¹¤Î¤¿¤á¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬¤³¤³¤«¤éÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¾å°ÌÉâ¾å¤â½½Ê¬²ÄÇ½¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÏÂç¹õÃì¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀïÀþÎ¥Ã¦¤¢¤ë¤¤¤ÏÄ¹´üÎ¥Ã¦¤ò²óÈò¤¹¤Ù¤¯¡¢ºÇÄã5～10»î¹ç¤Ï½Ð¾ì»þ´ÖÀ©¸Â¤òÀß¤±¤ëÊý¿Ë¡£»ö¼Â¡¢¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü¤ÏÉüµ¢¸å¤Î2»î¹ç¤Ç¤¤¤º¤ì¤â26Ê¬Ì¤Ëþ¤Î¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ûー¥Í¥Ã¥ÄÀï¤Ç¡¢º£¥·ー¥º¥ó19»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò½ª¤¨¤¿31ºÐ¤Î¥Õ¥©¥ïー¥É¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¸½¾õ¤ò¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö½Ð¾ì»þ´Ö¤ÎÀ©¸Â¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¤Î¤Ï¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë·ù¤Ê¤ó¤À¡£¤Ê¤ó¤À¤«µÞ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤·¡¢Ê·°Ïµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¥²ー¥à¤ò½ª¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±ËÜÅö¤ËÃ»¤¤»þ´Ö¤Ê¤ó¤À¡×
¡¡82»î¹ç¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢Ìó6¥«·î´Ö¤òÍ×¤¹¤ëÄ¹Ãú¾ì¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï33»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥¦¥£¥¶ー¥ºÀï¤ò´Þ¤á¤Æ49»î¹ç¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤ä¥³ー¥Á¿Ø¤Ï¿µ½Å¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢º£¸å¤³¤ÎÃË¤¬½Ð¾ì»þ´ÖÀ©¸Â¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤òÁý¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ð¥Ã¥¯¥¹ÂÐ¥Ûー¥Í¥Ã¥ÄÀï¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È