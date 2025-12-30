2026Ç¯¤Î°ìÉô¾¦ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ¤ÎÄ´À°¤òÈ¯É½¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¤Î¹ñÌ³±¡´ØÀÇÀÇÂ§°Ñ°÷²ñ¤Ï12·î29Æü¡¢2026Ç¯¤Î´ØÀÇÄ´À°Êý¼°¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±À¼ÌÀ¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Ï2026Ç¯¤Ë935ÉÊÌÜ¤Î¾¦ÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢À¤³¦ËÇ°×µ¡´Ø¡ÊWTO¡Ë¤ÎºÇ·Ã¹ñÀÇÎ¨¤ò²¼²ó¤ëÍ¢Æþ»ÃÄêÀÇÎ¨¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´ð´´ÉôÉÊ¤äÀèÃ¼ÁÇºà¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯¤«¤é¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓÍÑ¤ÎºÆÀ¸¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥¦¥À¡¼¡ÊºÆÀ¸¹õÊ´¡Ë¡¢Ì¤ßä¾Æ²«Å´¹Û¤Ê¤É¤Î»ñ¸»À¾¦ÉÊ¤ÎÍ¢Æþ´ØÀÇ¤¬°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¶È³¦¤Î»î»»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Î¸¶ÎÁ¤È¤·¤ÆºÆÀ¸¹õÊ´¤ò1Ëü¥È¥óÍ¢Æþ¤¹¤ë¤´¤È¤Ë¡¢Å·Á³¹ÛÀÐ¤ÎºÎ·¡¤ò50Ëü¥È¥ó¡¢Æó»À²½ÃºÁÇÇÓ½Ð¤ò2Ëü5000¥È¥óºï¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤Ï2026Ç¯¤«¤é¡¢Ì±½°¤¬´Ø¿´¤ò´ó¤»¡¢Î×¾²¼ûÍ×¤Î¶¯¤¤°åÌôÉÊ¤Î¸¶ºàÎÁ¤È°åÎÅµ¡´ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ú¤Â³¤Í¢Æþ´ØÀÇ¤ò²¼¤²¤Þ¤¹¡£¿Í¹©·ì´É¤ä°ìÉô¤Î´¶À÷¾É¿ÇÃÇÍÑ»îÌô¥¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î°åÎÅÍÑÉÊ¤ÎÍ¢Æþ´ØÀÇ¤ò°ú¤²¼¤²¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥Ð¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¥Ð¥¤¥ª¹Ò¶õÇ³ÎÁ¡ÊSAF¡Ë¡¢ÎÓ²¼»³»²¡Ê¼«Á³¤Î¿¹ÎÓÆâ¤Ç¿Í¤¬Ä¹´ü´ÖºÏÇÝ¤·¤¿¹âÎï¿Í»²¡Ë¤Ê¤É¤Î¹ñÆâºÙÌÜ¤òÁý¤ä¤¹¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¤¥ª¹Ò¶õÇ³ÎÁ¤Ï¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤ÇÃºÁÇÇÓ½Ð¤ò80%°Ê¾åºï¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤Ï2026Ç¯¡¢34¤ÎËÇ°×Áê¼ê¤ÈÄù·ë¤·¤¿24¹àÌÜ¤Î¼«Í³ËÇ°×¶¨Äê¤ª¤è¤ÓÍ¥¶øËÇ°×¤Î¼è¤ê·è¤á¤Ë´ð¤Å¤¡¢Áê¼êÂ¦¤¬¸¶»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ë°ìÉô¤ÎÍ¢Æþ²ßÊª¤òÂÐ¾Ý¤Ë¶¨ÄêÀÇÎ¨¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤È¹ñ¸ò¤Î¤¢¤ë¸åÈ¯³«È¯ÅÓ¾å¹ñ43¥«¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¼¥í´ØÀÇ¤ò°ú¤Â³¤Å¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸åÈ¯³«È¯ÅÓ¾å¹ñ¤È¤Î·ÐºÑËÇ°×¶¨ÎÏ¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¤½¤ì¤é¤Î¹ñ¤Î·ÐºÑÈ¯Å¸¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë