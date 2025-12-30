¡Ú¥ì¥³Âç¡Û&TEAM¤¬ÆÃÊÌ¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡Ö°¦¤µ¤ì¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×3¥«¹ñ¸ì¤Ç´¶¼Õ¡¡Æü´ÚÎ¾¥ß¥ê¥ª¥óÃ£À®
¡ãÂè67²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡ä¡þ30Æü¡þÅìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì
9¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡õTEAM¤¬¡¢ÆÃÊÌ¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
4·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖGo in Blind¡Ê·îÏµ¡Ë¡×¤¬ÆüËÜ¤Ç¥ß¥ê¥ª¥ó½Ð²Ù¤òµÏ¿¤·¡¢10·îÈ¯Çä¤Î´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡ÖBack to Life¡×¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ç¥ß¥ê¥ª¥ó½Ð²Ù¤òµÏ¿¡£ÆüËÜ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È½é¤ÎÆü´Ú¥À¥Ö¥ë¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
FUMA¡Ê27¡Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËLUNE¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤Î³§¤µ¤ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¡ÈJapan to Global¡É¤ò·Ç¤²¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò¸«¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
MAKI¡Ê19¡ËNICHOLAS¡Ê23¡ËEJ¡Ê23¡Ë¤Ï±Ñ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¤È3¥«¹ñ¸ì¤Ç´¶¼Õ¤ò¸ì¤ê¡¢²ñ¾ì¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡ÖGo in Blind¡Ê·îÏµ¡Ë¡×¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¡¢²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£