¡ÚÀî¸ý¥ª¡¼¥È¡¦£Ó£Ó¥·¥ê¡¼¥ºÀï¡Û¿¹³î¹Ô¡¡½à·è£·ÃåÉÔÈ¯¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Àî¸ý¥ª¡¼¥È¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ¡¡¡Á£Ó£ÇÂè£´£°²ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼²¦ºÂ·èÄêÀï¡Á¡¡¡Á¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÀï¡¡Ê¿Èø¾»¹¸ÇÕ¡Á¡×¤Ï£³£°Æü¡¢£´ÆüÌÜ¤Î³«ºÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¿¹³î¹Ô¡Ê£µ£±¡áÀî¸ý¡Ë¤Ï£Ó£Ó¥·¥ê¡¼¥º½à·è¾¡Àï£±£°£Ò¤Ï£·Ãå¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÉÔÈ¯¤ÇºÇ¸åÊý¤«¤é¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤êÅ¸³«¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÄù¤áÄ¾¤·¤¿¤±¤É¡¢¾è¤ê¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤·¡¢È´¤±¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££±¿Í¤Ç¶Ê¤¬¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½Â¤¤´é¡£¡Ö¤½¤ì¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½Ð¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡Ö¤â¤¦°ì²ó¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à½¤Àµ¤·¤Æ¾è¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¡×¤È¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÀ°È÷¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£»îÁö¥¿¥¤¥à¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£½¤Àµ¤·¤Æ£±ÃåÄù¤á¤È¤¤¤¤¿¤¤¡£