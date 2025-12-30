AR¥°¥é¥¹¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¡ÖÇö¤µ¡¢·Ú¤µ¡×¤¬Âç»ö
¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ª¤Ë¤«¤±¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡£
¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëCES2025¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã·Ú¤¤AR¥°¥é¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢AR¥°¥é¥¹ÍÑ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ä¡¢¶õ´ÖÇ§¼±¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤¦ÆüËÜ¤Î²ñ¼Ò¡¢Cellid¡£
º£²óÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎAR¥°¥é¥¹ÍÑ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ì¥ó¥º¤òÅëºÜ¤·¤¿¡¢»²¹ÍÍÑ¤ÎAR¥°¥é¥¹¤Ç¤¹¡£À½ÉÊÈÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÄÌ¤Î¥á¥¬¥Í¥ì¥ó¥º¤ÈÆ±¤¸Çö¤µ¡¢·Ú¤µ
¼ÂºÝ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤È¤Ë¤«¤¯·ÚÎÌ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤¹¤´¤¤¡£¥ì¥ó¥º¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÈÌÅª¤Ê¥á¥¬¥Í¤Î¥ì¥ó¥º¤ÈÆ±Åù¤ÎÇö¤µ¤È·Ú¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö³°¤Ç¤«¤±¤Æ¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¡×¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÄÌ¤Î¥á¥¬¥Í¤Î¥ì¥ó¥º¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜÅª¤Ë¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤·¡£
²òÁüÅÙ¤Ï1280x720¤Ç¡¢¥Õ¥ë¥«¥é¡¼¤Ë¤âÂÐ±þ¡£ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¥«¥á¥é¤È¥»¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¸½¼Â¶õ´Ö¤ÎÊªÂÎ¤ä°ÌÃÖ¤òÇ§¼±¤·¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËAR¶õ´Ö¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¼ê¸µ¤Îµ¡´ï¤Î»È¤¤Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢±¿Å¾Ãæ¤ËÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç¥Ê¥Ó¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿À¤³¦¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤Ã¤Æ¡¢µ¡Ç½¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÁ°Äó¤½¤Î»ÈÍÑ´¶¡¢½ÅÍ×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ä¹»þ´Ö»È¤Ã¤Æ¤âÈè¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤ÂçÀÚ¡£
·ÚÎÌ¤ÊAR¥ì¥ó¥º¤¬ºî¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ëµ»½Ñ¤¬»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤³¤ì¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯ÊØÍø¤ÇÌÌÇò¤¤¾¦ÉÊ¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔÂç¤Ç¤¹¡£
¡Ú»²²ÃÌµÎÁ¡ÛCES 2026¤Ç¸«¤¿Ž¢Ì¤Íè¤Î¤Ï¤Ê¤·Ž£¤ò¤´Êó¹ð
¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÈBusiness Insider Japan¡¿Tech Insider¤Î¶¦ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥ÈŽ¢AI First LoungeŽ£¤ÎÂè4ÃÆ¤Ï¡¢¤³¤ÎCES 2026¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
Î¾ÊÔ½¸Éô¤ÏCES 2026¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿ºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¼èºà¤òÍ½Äê¡£¤È¤ì¤¿¤Æ¤Î¥Æ¥Ã¥¯»ö¾ð¤òÊó¹ð¤¹¤Ù¤¯¡¢¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤«¤é¤ÏÁíÊÔ½¸Ä¹¤ÎÈøÅÄÏÂ¼Â¡¢À¾Ã«ÌÐ¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¢Business Insider Japan¤«¤é¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Ä¹¤Î°ËÆ£Í¡¢Tech InsiderÊÔ½¸¥Á¡¼¥Õ¤Î¾®ÎÓÍ¥Â¿Ïº¤¬¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤È¤ÎÆÃÊÌ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÅ¸³«¡£Copilot¤ÎÆü¾ï»È¤¤¤È¡¢¤µ¤é¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤À»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢AI¤Î¼ÂÍÑ¤Ë¿¼¤¯¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
AI First Lounge Vol.4 ¡ÁCES¤¬±Ç¤·½Ð¤¹¡¢AI¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÈÌ¤Íè¡Á
¡üÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ
¡üÆü»þ¡ÊÍ½Äê¡Ë ¡¡2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë17:00³«¾ì¡¡17:20³«»Ï¡¡20:30½ªÎ»
¡ü²ñ¾ì
BABY The Coffee Brew Club
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6ÃúÌÜ31-21 ÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É ¥Ï¥é¥«¥É 3³¬
¡¦ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¡Î§¤Ë¤è¤ê20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤Î°û¼ò¤Ï¸Ç¤¯¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤Ø¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÄó¶¡¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¤´Æþ¾ì¤ÎºÝ¤ËÇ¯Îð³ÎÇ§¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤Î¤´Äó¼¨¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤¬¸í¤Ã¤Æ°û¼ò¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ª¤è¤Ó¼çºÅ¼Ô¤Ï°ìÀÚ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Ë¤Ïº©¿Æ²ñ¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥«¥Õ¥§¥Ð¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç´Ø·¸¼Ô¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÈøÅÄÁíÊÔ½¸Ä¹¤Û¤«¡¢À¾Ã«ÌÐ¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ä¹ËÆ£¸ø°ìÏº¤Ê¤Éµ¤±Ô¤Î¥®¥º¥â¡¼¥É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â»²²Ã¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ä¾ÀÜ¤¤¤í¤¤¤í¼ÁÌä¤¹¤ë¤Î¤âOK¤Ç¤¹¤è¡£
»²²Ã¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢Peatix¤Ç¤Î»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£AI¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
