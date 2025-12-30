¡Ú£Ç£Ì£Å£Á£Ô¡ÛÃæÅè¾¡É§¤¬°¦ÂëÎ¼¤ò²¼¤·£Õ£×£Æ²¦ºÂ£Ö£¶¡¡³³¤Ã¤×¤Á¤«¤é¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¹Ê¤áÍî¤È¤·µÕÅ¾
¡¡£Ç£Ì£Å£Á£Ô£³£°Æü¤Î¿·½ÉÂç²ñ¤Ç¡¢£Ì£É£Ä£Å£Ô¡¡£Õ£×£ÆÀ¤³¦²¦¼Ô¤Îà¡ß¡ß¥¹¥¿¥¤¥ëá¤³¤ÈÃæÅè¾¡É§¡Ê£³£·¡Ë¤¬¡¢°¦ÂëÎ¼¡Ê£³£µ¡Ë¤ò²¼¤·£Ö£¶¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥ê¥¢¥ëÆ®º²¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¡Ê²¾¡Ë¡×¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ëÀÄÌÚ¿¿Ìé¤ò¥»¥³¥ó¥É¤ËÉÕ¤±¤ÆÆþ¾ì¤·¤¿ÃæÅè¤Ï¡¢Ç¯Æâ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤Î£Ç£Ì£Å£Á£Ô¤«¤é¤ÎÂàÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°¦Âë¤ÈÂÐÖµ¡£¥À¥¦¥ó¤ä¥í¡¼¥×¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤Ç¼ºÅÀ¤·£µÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿»þÅÀ¤ÇÉé¤±¤È¤Ê¤ë¥ë¡¼¥ë¤Ç¡¢½øÈ×¤ÏÂÇ·â¤Î±þ½·¤ÇÎ¾¼Ô¤¬½Å¤¤¹¶·â¤ò¸òºø¤µ¤»¤¿¡£¤À¤¬½øÈ×¡¢ÃæÅè¤Ï°¦Âë¤Î¾¸ÂÇ¤Î¥é¥Ã¥·¥å¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ìºÇ½é¤Î¥À¥¦¥ó¤òµÊ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ëµ¯¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤òÄÉ·â¤µ¤ì¡¢¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤ÇºÆ¤Ó¥À¥¦¥ó¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÁÈ¤ßÉÕ¤¤¤Æ¥Æ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤·¤¿ÃæÅè¤ÏÂ£´¤Î»ú¸Ç¤á¤ÇÊá³Í¤·¤Æ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤òÃ¥¼è¡£¤µ¤é¤Ë¥í¡¼¥¥Ã¥¯Ï¢ÂÇ¤«¤é´äÀÐÍî¤È¤·¤Ç¥À¥¦¥ó¤µ¤»¤Æ£³ÂÐ£³¤ÎÆ±ÅÀ¤È¤·¤¿¡£¤À¤¬¤³¤ì¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¾å¤¬¤Ã¤¿ÃæÅè¤Ï¥í¡¼¥×¤ò»È¤Ã¤Æ°¦Âë¤òÆ§¤ß¤Ä¤±¤ë¡Ö¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤ò¹Ô¤¤È¿Â§¤Ç£±ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÂÇ·âÀï¤«¤éÃ´¤®¾å¤²¤é¤ì¤Æ¥Ç¥¹¥Ð¥ì¡¼¥Ü¥à¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¥À¥¦¥ó¤·¡¢Áá¤¯¤â»Ä¤ê£±¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤Ï¥ß¥É¥ë¥¥Ã¥¯Ï¢ÂÇ¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥Û¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ê¤áÍî¤È¤·¡¢µÕÅ¾¾¡Íø¡£»î¹ç¸å¤ÏÀÄÌÚ¤Ë¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤«¤ì¤Æ¾¡¤ÁÌ¾¾è¤ê¤ò¼õ¤±¤¿¡£