°¦¸¤¤òË´¤¯¤·¤Æ¡Ø¥Ú¥Ã¥È¥í¥¹¡Ù¤Ë¢ªÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¡Ø1ÄÌ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Ù¤ò¸«¤¿¤é¡ÄÊÝ¸î»ÒÇ¤È¤ÎÍ½ÁÛ³°¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¡Ö±¿Ì¿¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¤ª¸ß¤¤¹¬¤»¡×
°¦¸¤¤È¤ÎÊÌ¤ì¤Ç¥Ú¥Ã¥È¥í¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Î¸µ¤Ë¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤é¡ÖÊÝ¸î»ÒÇ¤Î»ô¤¤¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬¡£ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿»ÒÇ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡Ä¡©
ÏÃÂê¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢µ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç1.9ËüºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¡¢¡Ö½Ð²ñ¤¦±¿Ì¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡×¡Ö²Ä°¦¤¤°¦¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§°¦¸¤¤òË´¤¯¤·¤Æ¡Ø¥Ú¥Ã¥È¥í¥¹¡Ù¤Ë¢ªÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¡Ø1ÄÌ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Ù¤ò¸«¤¿¤é¡ÄÊÝ¸î»ÒÇ¤È¤ÎÍ½ÁÛ³°¤Î½Ð²ñ¤¤¡Û
¤«¤ï¤¤¤¤»ÒÇ¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¤ª¤³¤² ÊÝ¸îÇ¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤éÊÝ¸î»ÒÇ¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤¿»þ¤ÎµÏ¿¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤Ç¤¹¡£
°¦¸¤¤òË´¤¯¤·¡¢¥Ú¥Ã¥È¥í¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¡£Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÊý¤«¤é°ìÄÌ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤½¤ì¤Ï¡¢»ÒÇ¤òÊÝ¸î¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ô¤¨¤ë¿Í¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»ÒÇ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤Ë»×¤ï¤º°ìÌÜ¹û¤ì¤·¡¢»ô¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½é¤á¤Æ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤ª¤³¤²·¯
²ñ¤¦Á°¤«¤é¹¥¤¤Êµ¤»ý¤Á¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¡£»ÒÇ¤ò·Þ¤¨¤Ë¤¤¤Ã¤¿ÅöÆü¡¢Êú¤Ã¤³¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤µ¤é¤Ë°¦¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£»ÒÇ¤ÏÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤Æ°Â¿´´¶¤òÊú¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¼ê¤ÎÃæ¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ª¤³¤²¡×·¯¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿»ÒÇ¤Ï¡¢¼Ö¤ÎÃæ¡¢¿·¤·¤¤²È¡¢¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤È¡¢1Æü¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½é¤á¤Æ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤½¤¦¡£Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ï¤ª¤³¤²·¯¤¬¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤Á¤ó¤È¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Æ°ÂÅÈ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌóÂ«¤µ¤ì¤¿¹¬¤»
Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ª¤³¤²·¯¤òÁ°¤Ë¡Ö¤³¤Î»Ò¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¿´¤Ë·è¤á¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ª¤³¤²·¯¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Î¿É¤¤¥Ú¥Ã¥È¥í¥¹¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª¤³¤²·¯¤¬¸µµ¤¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¤ª¤³¤²·¯¤ÈÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î²óÁÛ¤Ë¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë♡¡×¡Ö¤ª¤³¤²¤Á¤ã¤ó¤È¤´¼ç¿ÍÍÍ¤¬½Ð²ñ¤¨¤¿»ö¼«ÂÎ¤¬¤ª¸ß¤¤¹¬¤»¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤¢¤Ã¤È¸À¤¦´Ö¤Ë¤ª¤Ã¤¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢º£¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í ¤¤Ã¤È½Ð²ñ¤¦±¿Ì¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¤ª¤³¤² ÊÝ¸îÇ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤ª¤³¤²·¯¤Î¸½ºß¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¤ª¤³¤² ÊÝ¸îÇ¡Ù¤µ¤Þ
¼¹É®¡§Á¾ÅÄ·Ã²»
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£