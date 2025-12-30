ÊÆ¹ñ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¹â¹»¥Ð¥¹¥±¤ÎÄ¶ÍË¾³ô¡¡½àVÅì»³¤Î»Ø´ø´±¤¬¡ÖÍýÁÛ¤Î¥¬¡¼¥É¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ëº´Æ£Æä¤ÎÀ®Ä¹
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂè78²óÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡ÖSoftBank ¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×2025¡×¤Ï29Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¤ÇÃË»Ò·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Åì»³¡ÊµþÅÔ¡Ë¤ÏÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤Ë71-97¤ÇÇÔÀï¡£3ÅÙÌÜ¤Î·è¾¡¤ÇÈá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¨¡¼¥¹¤Ç¼ç¾¤Îº´Æ£Æä¡Ê3Ç¯¡¦PG¡Ë¤ÏÂç²ñÎòÂå3°Ì¤ÎÎß·×56¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Ä¤Ä¡¢ÆÀÅÀ¿ô¤Ç¤âº£Âç²ñ¥È¥Ã¥×¤ÎÂç³èÌö¡£ÍèÇ¯¤«¤éÊÆ¹ñ¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÄ¶ÍË¾³ô¤¬ÇØÃæ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿¡£
¡¡ÂÎ¤Ï¤â¤¦¸Â³¦¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖºòÆü¤âÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç¼£ÎÅ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ä¡ÄÄË¤ß¤Ç¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¡£²¦¼Ô¤Î¸·¤·¤¤¥Þ¡¼¥¯¤òÁ°¤Ë¡¢¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¥ß¥¹¤âÉÑÈ¯¡£¤½¤ì¤Ç¤âº´Æ£Æä¤Ï¥³¡¼¥È¾å¤Ç¾Ð¤Ã¤¿¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¤ÇËþ°÷¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®¤Ã¤Á¤ã¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¡×¡£²ù¤·ÎÞ¤¬´¥¤¤¤¿¸å¤Î¼èºà¥¨¥ê¥¢¡£¤½¤Î¾Ð´é¤ÏâÁ¤·¤¤¤Û¤É¤ËÀ¶¡¹¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡6»î¹çÁ´¤Æ¤Ç35Ê¬°Ê¾å½Ð¾ì¡£3²óÀï¤È½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï40Ê¬´Ö¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¡£½Å¤Í¤¿¥¢¥·¥¹¥È¤Ï56¡£Åì»³¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë2020Ç¯¤ÎÊÆ¿ÜÎè²»¡Ê¸½¡¦Àîºê¡Ë¡¢ºòÇ¯¤ÎµÜËÜÁï¡ÊÊ¡²¬Âè°ì¡Ë¤¬µÏ¿¤·¤¿58¤Ë¼¡¤°ÎòÂå3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£ÆÀÅÀ¤Ç¤âÎßÀÑ122ÆÀÅÀ¤Çº£Âç²ñ¥È¥Ã¥×¡Ê1»î¹çÊ¿¶Ñ20.3ÆÀÅÀ¡Ë¡£Âçß·Å°Ìé´ÆÆÄ¤ÏÉéÃ´¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¡ÖÈó¾ï¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Ä¤Ä¡¢ÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤È¤Î¡È¿´Ãæ¡É¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡¥Ð¥¹¥±¤ò»Ï¤á¤¿»þ¤«¤é¡ÖÌ´¤ÏNBAÁª¼ê¡×¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ï²£ÉÍBC¤ÎU15¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¡¢Åì»³Æþ³Ø»þ¤«¤é¡Ö¤¤¤Ä¤«ÊÆ¹ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÂçß·´ÆÆÄ¤Ë»Ö¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£1Ç¯»þ¤«¤é¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡ÊWC¡Ë¤ÇÌ¾Ìç¤ÎÀèÈ¯¤òÄ¥¤ê¡¢2Ç¯»þ¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤½éÍ¥¾¡¡¢WC¥Ù¥¹¥È4¤Ë¹×¸¥¡£1³ØÇ¯¾å¤Ë¤Ï¹âÂ´¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿À¥ÀîÎ°µ×¡ÊÀéÍÕJ¡Ë¤È¤¤¤¦¥¨¡¼¥¹¥¬¡¼¥É¤¬¤¤¤¿¡£
¡Ö1¡¢2Ç¯À¸¤Îº¢¤ÏÎ°µ×¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¡¢Î°µ×¤µ¤ó¤òÄ¶¤¨¤è¤¦¤ÈËèÆü²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡×¡£°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤òÄÉ¤Ã¤¿Æü¡¹¤«¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤¬¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÎ©¾ì¤Ø¡£¡ÖËèÆü¤¬¤·¤ó¤É¤¯¤Æ¡¢¥Ð¥¹¥±¤«¤é²¿²ó¤âÎ¥¤ì¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤â³Ð¸ç¤ò·è¤á¡¢Â¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥Ï¡¼¥É¤ÊÎý½¬¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¥·¥å¡¼¥ÈÎý½¬¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤½¤Î»ÑÀª¤¬2Ç¯À¸¥¨¡¼¥¹¤ÎÃæÂ¼ñ¥ÅÍ¤ä¡¢Äï¤Îº´Æ£µ×±ó¡Ê1Ç¯¡Ë¤é¤ò»É·ã¤·¤¿¡£
¡¡Âçß·´ÆÆÄ¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¸ÀÍÕ¤è¤ê¤â¹ÔÆ°¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿Ê¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£Æä¤Ï1¡¢2Ç¯À¸¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±ÀÕÇ¤´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¡Ø¾¡¤Ä°Õ»Ö¡Ù¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¿Í¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¡¢¥×¥ì¡¼ÌÌ¤Ç¤â»ý¤ÁÁ°¤Î·èÄêÎÏ¤Ë¡¢¥²¡¼¥à¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÇ½ÎÏ¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£ÊÆ¿Ü¡¢À¥Àî¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿»Ø´ø´±¤â¡ÖÍýÁÛ¤Î¥¬¡¼¥É¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£Æä¤Ï¡¢¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¡×¤Îºî¼Ô¡¦°æ¾åÍºÉ§»á¤¬ÁÏÀß¤·¤¿¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¾©³Ø¶â¤ÎÂè19²ó¾©³ØÀ¸¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯ÅÏÊÆ¤·¡¢¥»¥ó¥È¥È¡¼¥Þ¥¹¥â¥¢¹»¤Ç¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò»Ï¤á¤ë¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î3Ç¯´Ö¡¢Åì»³¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤äÌ£¤ï¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤ò¥Ð¥Í¤Ë¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£¹â¹»¥Ð¥¹¥±³¦¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬À¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¡£
