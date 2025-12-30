´ØÀ¾¿Íµ¤½÷»Ò¥¢¥Ê¤¬24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡ÖÂô»³¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹︎︎¡×¥Ðー¥¹¥Çー¥×¥ìー¥È¤òÁ°¤Ë¥Ë¥ó¥Þ¥ê
¥«¥ó¥Æ¥ì¤ÎÅÄÃæÍ§ÍüÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Á°Æü¤Î29Æü¤Ë24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ðー¥¹¥Çー¥×¥ìー¥È¤òÁ°¤Ë»×¤ï¤º¥Ë¥ó¥Þ¥ê
¡¡¡ÖºòÆü24ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¤ª½Ë¤¤¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤ª»Å»ö¤â²»³Ú¤âÂô»³»É·ã¤Î¤¢¤ë³Ú¤·¤¤°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÏÊ¡²¬¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ðー¥¹¥Çー¥×¥ìー¥È¤òÁ°¤Ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£¡ÖÂô»³¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹︎︎¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¥¢¥Ê¤Ï2001Ç¯12·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£´ØÀ¾³Ø±¡Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢2024Ç¯¤Ë´ØÀ¾¥Æ¥ì¥ÓÆþ¼Ò¡£¡Önews¥é¥ó¥Êー¡×¡Ê·î¡¢¿åÍË¡¢16¡¦50¡Ë¡¢¡Ö¤ª¤«¤Ù¤í¡×¡ÊÅÚÍË¡¢14¡¦28¡Ë¡¢¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥×¡×¡ÊÅÚÍË¡¢18¡¦30¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±éÃæ¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ïー¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡¢¡ÖÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë