¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡¢º£Ç¯°ì´èÄ¥¤Ã¤¿»Å»ö¤ÎÏÃÂê¤Ç¡ÖËÜÅö¤ËÀ¤´Ö¤Î¿Í¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¡¢¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¤¹¡×
¡¡¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Ú¤³¤Ñ¡×¤Î¾¾±¢»ûÂÀÍ¦¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È¾¾±¢»û¤Î¥Á¥ë¤ë¡¼¥à¡×¤¬£²£¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬¡ÖÄ¶¥é¥Ã¥¡¼¡×¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯°ìÈÖ´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦»Å»ö¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢ÏÃ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿£²¿Í¡£¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Î¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤·¾¾±¢»û¤¬¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤éÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¡£¥µ¥Ü¥ê¥µ¥Ü¥ê¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡£
¡¡¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ì¤ë¤¤»Å»ö¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¶â¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦»Å»ö¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡£¤Û¤ó¤È¤Ë»×¤¦¡¢Ä¶¥é¥Ã¥¡¼¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¼è¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤ª¶â¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¡¢¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤³Ú¤Ê»Å»ö¤Ð¤Ã¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤ËÀ¤´Ö¤Î¿Í¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¡¢¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¤¹¡×¤È³ú¤ßÄù¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¤´Ö¤Î¿Í¤ÏËèÄ«µ¯¤¤ÆËèÆü¡Ê»Å»ö¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤À¤â¤ó¤Í¡×¤È¾¾±¢»û¤¬¤¦¤Ê¤º¤¯¤È¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤³¤ì¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£