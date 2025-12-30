À¼Í¥¡¦¾®À¾¹î¹¬¡¢¡È²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼·Ý¿Í¡É¤¿¤Á¤È¡Ö¥é¥¤¥À¡¼°¦¡×¸ì¤é¤¦¡¡¡ØÅìÅçÃ°»°Ïº¡ÙÆÃÈÖ¼ýÏ¿Ä¾¸åºÂÃÌ²ñ¸ø³«
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÅìÅçÃ°»°Ïº¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤ÎÇ¯ËöÇ¯»ÏÆÃÈÖ¡Ö¡ØÅìÅçÃ°»°Ïº¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ÙÆÃÈÖ ¤ªÁ°¤Î¥é¥¤¥À¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤ß¤íSP¡×¤¬ABEMA¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÈÖÁÈÇÛ¿®¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÅìÅçÃ°»°Ïº¡Ê¤È¤¦¤¸¤Þ¤¿¤ó¤¶¤Ö¤í¤¦¡Ë¤ÎÀ¼Í¥¡¦¾®À¾¹î¹¬¤È¡¢ÆÃÈÖ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡¦ÄÍÃÏÉð²í¡¢¤Ï¤ê¤±¡Á¤ó¤º¡¦¿·°æµÁ¹¬¤Ë¤è¤ë¡¢¼ýÏ¿Ä¾¸å¤ÎºÂÃÌ²ñ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÈÅìÅç¥é¥¤¥À¡¼°¦¡É¤µ¤¯Îö¡ª¾®À¾¹î¹¬¤È¡È²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼·Ý¿Í¡É¤¿¤Á
¡¡Ç¯ËöÇ¯»ÏÆÃÈÖ¤Ç¤Ï¡¢¾®À¾¡¢»£±Æ´ÆÆÄ¡¦¹âÄÅ½ãÊ¿»á¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅìÅç¥é¥¤¥À¡¼¥Õ¥¡¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ë·Ý¿Í¤ÎÄÍÃÏ¡¢¤µ¤ä¹á¡¦ÀÐ°æ¡¢JP¡¢¿·°æ¤Î6¿Í¤¬°ìÆ±¤Ë½¸·ë¡£³Æ·Ý¿Í¤Ë¤è¤ëÌ¾¥·¡¼¥ó¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¡Ö¤ªÁ°¤Î¥é¥¤¥À¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤ß¤í¡×Åª¤ÊÅìÅç¥é¥¤¥À¡¼°¦¤¬¡¢Èó¾ï¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÂÃÌ²ñ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÈÖ¼ýÏ¿¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÄÍÃÏ¤«¤é¤Ï¡Ö¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤ÏÃ¡Ù¤ò¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤Ï¹¬¤»¡×¡¢¿·°æ¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤±¤Æ¡¢ËÍ¤é¤ÏËÜÅö¤Ë¤â¤¦¡Ä¡Ä¤ª»Å»ö¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡×¤È´¶ÁÛ¤â´ó¤»¤é¤ì¡¢¾®À¾¤«¤é¤â¡Ö²¿¤è¤ê¤â¡¢³§¤µ¤ó¤Î¡Ø¥é¥¤¥À¡¼°¦¡Ù¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃÈÖÆ±ÍÍ¤ËÅìÅç¥é¥¤¥À¡¼Ç®Ëþ¤µ¤¤¤ÎÆâÍÆ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âËÜµ¤¤Ç¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¤½¤ÎÌ´¤òÄü¤á¤«¤±¤¿»þ¡¢À¤´Ö¤òÁû¤¬¤¹¡Öµ¶¥·¥ç¥Ã¥«¡¼¡×¶¯Åð»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¤ò°¦¤·¤¹¤®¤ëÂç¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡ÈËÜµ¤¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤´¤Ã¤³¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£À¼Í¥¾®À¾¹î¹¬¡¦¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥óÄÍÃÏ¡¦¤Ï¤ê¤±¡Á¤ó¤º¿·°æ¡¡ºÂÃÌ²ñ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡½ÆÃÈÖ¤Î¼ýÏ¿¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¾®À¾¡§ºÇ¹â¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡ËÍ¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¼ýÏ¿¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÄÍÃÏ¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡ª
¿·°æ¡§´°Á´¤Ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¾®À¾¡§³§¤µ¤ó¤Î°¦¤òÌÀÆü¤Ø¤ÎÎÈ¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÍÃÏ¡§²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹âÄÅ¤µ¤ó¡Ê»£±Æ´ÆÆÄ¡¦¹âÄÅ½ãÊ¿¡Ë¤ä¾®À¾¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Æ¡£
¾®À¾¡§Á´Á³ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£²¿¤è¤ê¤â¡¢³§¤µ¤ó¤Î¡Ö¥é¥¤¥À¡¼°¦¡×¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤´¤¯ºÙ¤«¤¯´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÄÍÃÏ¡§¤½¤ì¤³¤½¡ÖÃæ¤Î¿Í¡×¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¤¤Á¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢À¼Í¥¤µ¤ó¤äÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤±¤ë¤Î¤Ïµ®½Å¤Ç¤¹¤è¡£ ²æ¡¹¤Ï¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡Ù¤Ç¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼·Ý¿Í¡×¤È¤·¤Æ½¸¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤ÏÃ¡×¤ò¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤Ï¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£
¿·°æ¡§¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡ª¡¡»£±Æ´ÆÆÄ¤Î¤ªÏÃ¤òÄ¾ÀÜÊ¹¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤±¤Æ¡¢ËÍ¤é¤ÏËÜÅö¤Ë¤â¤¦¡Ä¡Ä¤ª»Å»ö¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÄÍÃÏ¡§´Ñ¤Æ³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¾®À¾¡§ËÍ¤Ï¤½¤ì¤ò¸«¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÆ±¡§¡Ê¾Ð¡Ë
¾®À¾¡§¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¾å¼ê¤¯½Û´Ä¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¤ÇÃý¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¤Û¤ó¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¤«¤é¡£
ÄÍÃÏ¡§ËÜÅö¤Ë²¿»þ´Ö¤Ç¤âÏÃ¤»¤Þ¤¹¤è¡£
¡½ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤ÏÌ¾¥·¡¼¥ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¾®À¾¡§¡ØÅìÅçÃ°»°Ïº¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤ò¥¢¥Ë¥á²½¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¼ÆÅÄÀèÀ¸¤Î¸¶ºî¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ìò¼Ô¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤òÆ±¤¸Êý¸þ¤Ë¸þ¤±¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬Áê¾è¸ú²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ÄÍÃÏ¡§¾®À¾¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡Ö´°Á´¤ËÅìÅç¤À¡Ä¡ª¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ Âè1ÏÃ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÊª¤Î¥·¥ç¥Ã¥«¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤â¡¢²ø¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤â¡¢¤ï¤Ê¤ï¤Ê¿Ì¤¨¤Ê¤¬¤éÀï¤¦¾®À¾¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤È¡ÖÅìÅç¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤¢¡×¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¾®À¾¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·°æ¡§¡ÖÅìÅçÃ°»°Ïº¤ò±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ç¤¹¤Í¡£
¾®À¾¡§¤¦¤ì¤·¤¤¡ªÈÖÁÈÆâ¤Ç×ÖÅÙ¤·¤¿¹ÃÈå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÆ±¡§¡Ê¾Ð¡Ë
ÄÍÃÏ¡§¾®À¾¤µ¤ó¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡ÄÆÃÈÖ¤ÎÈÖÀë¹ðÃÎ¤â¾®À¾¤µ¤ó¤«¤éÈ¯À¼¤¬»Ï¤Þ¤ë¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤ÊÀ¼¤¬¥Ç¥«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
¾®À¾¡§¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª
¿·°æ¡§¹âÄÅ¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡¢¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë
¾®À¾¡§¡ÖËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
ÄÍÃÏ¡§¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½ÆÃÈÖ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢º£¸å¤ÎÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¿·°æ¡§Âè14ÏÃ°Ê¹ß¤Î¡ØÅìÅç¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¼¤Ò¤È¤âÆÃÈÖ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ Àè¤Û¤ÉÄÍÃÏ¤¯¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Â¿¾¯À¼¤¬¥Ç¥«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ïº£¤«¤é¤Ç¤â´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Âè1ÏÃ¤«¤é13ÏÃ¤Þ¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÄÍÃÏ¡§¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤³¤½²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÁêÅöÇ®ÎÌ¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢Âè1ÏÃ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£ ËÜÅö¤ËÅÜÅó¤ÎÅ¸³«¤Ç¤¹¤·¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö¥¤¥¿¤µ¡×¡á¡Ö²Ä°¦¤µ¡×¤ÏÃ¯¤â¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ ñÙ¤µ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¡¢°ì²ó´Ñ¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¾®À¾¡§ ÃË¤Î»Ò¤Ç¤â½÷¤Î»Ò¤Ç¤â¡¢Â¿Ê¬¾®¤µ¤¤º¢¤ËÆ´¤ì¤¿¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÁ´ÎÏ¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¤¿¤ÀÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢Æ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Þ¤Þ¡¢ËÜÅö¤ÎÅ¨¤ÈÀï¤¦ºîÉÊ¡×¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤ä¤ª¤â¤·¤í¤µ¤ò°ìÅÙ´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤È¤â´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÆÃÈÖ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥é¥¤¥À¡¼¹¥¤¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡Ö¥é¥¤¥À¡¼°¦¡×¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â´°Á´¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤¤À¼¤ò½Ð¤·¤¿¸å¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë ³§¤µ¤ó¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
