¡Ú¥ì¥³Âç¡ÛÀî¸ý½ÕÆà¡¢¥¥é¥¥é¹õ¥É¥ì¥¹¤Ë¡È¤ªÃåÂØ¤¨¡É¡¡ÈþÇØÃæ¤âÂçÃÀÈäÏª¤Ë²ñ¾ì¤«¤é´¿À¼¡Ö¥Õ¥©¡¼¡ª¡×
¡¡Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¡ØÂè67²ó¡¡µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤¬¡¢30Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¡Ê¸å5¡§30¡Ë¡£Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÀî¸ý½ÕÆà¤¬¡¢ÈÖÁÈÃæÈ×¤Ç¡È¥¥é¥¥é¹õ¥É¥ì¥¹¡É¤ËÃåÂØ¤¨¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢²ñ¾ì¤«¤é´¿À¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ñ¾ì¤«¤é¤â¡Ö¥Õ¥©¡¼¡ª¡×ÈþÇØÃæ¤òÈäÏª¤·¤¿Àî¸ý½ÕÆà
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇÀî¸ý¤Ï¡¢¸ª½Ð¤·¥É¥ì¥¹¤Ççæ¤ä¤«¤ËÅÐ¾ì¡£ÈÖÁÈ¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤¿¡£ÃåÂØ¤¨¸å¤Ë¤Ï¡¢°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¤¬²ñ¾ì¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë·Á¤Ç¡Ö¥Ò¥å¡¼¡ª¡×¤È²«¿§¤¤À¼±ç¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¢£³Æ¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¡õ¼õ¾Þ¶Ê
¡ÚÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡Û¡Ê¢¨¶ÊÌ¾50²»½ç¡Ë
Almond Chocolate¡ÊILLIT¡Ë
¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡ÊM!LK¡Ë
¤«¤¬¤ß¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë
³×Ì¿Æ»Ãæ¡¡On The Way¡Ê¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ë
ÎøÉ÷¡Ê´öÅÄ¤ê¤é¡Ë
¥À¡¼¥ê¥ó¡ÊMrs. GREEN APPLE¡Ë
ÇÜÇÜFIGHT!¡ÊCANDY TUNE¡Ë
Fun! Fun! Fun!¡Ê¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡Ë
Æó¿Í¤À¤±¤ÎÈëÌ©¡Ê½ãÎõ¡Ë
Ì´Ãæ¡ÊBE:FIRST¡Ë
¡Ú¿·¿Í¾Þ¡Û¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
CUTIE STREET
SHOW-WA & MATSURI
HANA
BOYNEXTDOOR
¡ÚÆÃÊÌ¥¢¥ë¥Ð¥à¾Þ¡Û
¡ÖPrema¡×Æ£°æÉ÷
¡ÚÆÃÊÌ¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡Û
Ado
&TEAM
¡ÚÆÃÊÌ¾Þ¡Û¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×²»³Ú¡¡¸¶ËàÍøÉ§
ºÙÀî¤¿¤«¤·
¾¾ÅÄÀ»»Ò
ÌðÂô±ÊµÈ
¡ÚºÇÍ¥½¨²Î¾§¾Þ¡Û
»³ÆâØª²ð
¡Úºî¶Ê¾Þ¡¦ºî»í¾Þ¡¦ÊÔ¶Ê¾Þ¡Û
ºî¶Ê¾Þ¡¡¹©Æ£Âçµ±¡¦²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡Ê¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×Da-iCE¡Ë
ºî»í¾Þ¡¡»Ø¸¶è½Çµ¡Ê¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¡áLOVE¡Ë
ÊÔ¶Ê¾Þ¡¡º´Æ£ÏÂË¡Ê¡ÖÛ°¡×»ÔÀîÍ³µªÇµ¡¡¡ÖÌë¹áÍö¡×µÖ¤ß¤É¤ê¡Ë
¡Ú´ë²è¾Þ¡Û¡Ê¢¨ºîÉÊÌ¾50²»½ç¡Ë
ºîÉÊ¡§¡ÖOh my pumpkin!¡×¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§AKB48
ºîÉÊ¡§¡ÖTHE SHOW MAN¡×¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§Rockon Social Club
ºîÉÊ¡§¡ÖSame numbers¡×¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§ÇµÌÚºä46
ºîÉÊ¡§¡ÖSONGS¡×¡õ¡ÖHEARTS¡×¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§²Î¿´¤ê¤¨
ºîÉÊ¡§¡ÖTUBE¡ß¡×¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§TUBE
ºîÉÊ¡§¡Ö»°ÌÚ¤¿¤«¤· ¥½¥ó¥°¥Ö¥Ã¥¯¡×¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§»°ÌÚ¤¿¤«¤·
¡ÚÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñÁª¾©¡Û
Å·Æ¸¤è¤·¤ß
¡ÚÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñÌ¾¶Ê¸²¾´¡Û
¡Ö½®±´¡×
²Î¼ê¡§È¬Âå°¡µª¡¡ºî¶Ê¡§ÉÍ·½²ð¡¡ºî»í¡§°¤µ×Íª
¡ÚÆÃÊÌ¸ùÏ«¾Þ¡Û¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
¥¢¥¤¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸
¤¤¤·¤À¤¢¤æ¤ß
Æâ´ÛËÒ»Ò
¾åÛê¹±É§
ÀîÂ¼±ÉÆó
ÁðÌî¹ÀÆó
¤µ¤¤¤È¤¦Âç»°
À¾ÈøË§É§
¶¶¹¬É×
»°±ºÞ«°ì
