¡Ö¤Ú¤³¤Ñ¡×¾¾±¢»ûÂÀÍ¦¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡×»Å»ö¤ò¹ðÇò¡¡ÁêÊý¡¦¤·¤å¤¦¤Ú¤¤¤Ï¡Ö¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤Æ¤¿¡×
¡¡¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Ú¤³¤Ñ¡×¤Î¾¾±¢»ûÂÀÍ¦¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È¾¾±¢»û¤Î¥Á¥ë¤ë¡¼¥à¡×¤¬£³£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¾¾±¢»û¤¬¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯°ìÈÖ´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦»Å»ö¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¾¾±¢»û¤Ï¡Ö¿¿Åß¤ËÂì¹Ô¤ä¤Ã¤¿¤«¤Ê¤¡¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¿¿Åß¤ÎÀî¤Ã¤Æ¤ä¤Ð¤¤¤Ê¡×¤ÈÅö»þ¤ò½Ò²û¡£¡Ö¤¤¤ä¤Ç¤âÂì¹Ô¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡£¤Õ¤ó¤É¤·¤ä¡¢¤½¤ì¤³¤½¡£ÁÇÂ¤ÇÀî¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë¤Í´¶³ÐÌµ¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¡¢Â¤Î¡£¥Æ¥ì¥ÓÅª¤Ë¤Ï¤µ¡¢¥Ð¥·¥ã¡¼¤Ã¤Æ¾å¤«¤é¿å¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡Ø¥¦¥ï¡¼¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢ÌµÍý¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¡££²ÉÃ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤È²á¹ó¤À¤Ã¤¿¥í¥±¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âì¹Ô¤ò½ª¤¨¡¢¤ª»û¤ÎÀº¿ÊÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¾¾±¢»û¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¡ÖÀº¿ÊÎÁÍý¤Ã¤Æ²¿¤â¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¾¾±¢»û¤Ï¡ÖÁêÊý¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤Æ¤¿¡£¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤ÊÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤·¤Æ²¹¤«¤¤Æé¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î¥·¥å¥¦¥Ú¥¤¤¬¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ì¤Ï´èÄ¥¤Ã¤¿¡¢ËÜÅö¤ÏÆþ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡£¥«¥á¥é²ó¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Î¡È¥¥Ä»Å»ö¡É¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£