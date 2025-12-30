É×¤ÎÉÔÎÑ¤È±£¤·»Ò¤¬ÍýÍ³¤ÇÊÌ¤ì¤ò·è°Õ¤·¤¿ºÊ¤ËÂÐ¤·¡¢É×¤¬Î¥º§¤òÃÇ¸ÇµñÈÝ¡£¤´¤Í¤ëÉ×¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¡©¡ÚÎ¥º§¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¡¡É×¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤É¤³¤«¤ª¤«¤·¤¤¡£·ÁÍÆ¤·¤¬¤¿¤¤°ãÏÂ´¶¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ³Î¿®¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£½ý¤Ä¤¤¤¿ºÊ¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢É×¤Ø¤ÎÉü½²¤ÎÆ»¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£¡ØºÊ¤¬ÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë»þ¡Ù¡Ê¤¤Ê¤ê¤ß¤ä¡§Ì¡²è¡¢¸ÅÀî¤¢¤µ¤³¡§¸¶°Æ/KADOKAWA¡Ë¤Ï¡¢É×¤ÎÉâµ¤¡¢ÉÔÎÑ¡¢¥â¥é¥Ï¥é¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ºÊ¤¿¤Á¤ÎÉü½²·à¤òÉÁ¤¤¤¿¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡ØºÊ¤¬ÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë»þ¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡ÖÃ±¿ÈÉëÇ¤Ãæ¤ÎÉ×¤Î²È¤«¤éÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îµã¤À¼¤¬¤·¤¿ÏÃ¡×¤Ï¡¢É×¤ÎÃ±¿ÈÉëÇ¤¤¬ÍýÍ³¤ÇÊÌµïÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÉ×ÉØ¤ÎÊª¸ì¡£¤¢¤ëÆü¡¢¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿É×¤ÎÆ±Î½¤«¤é¡¢É×¤¬¥Ù¥Ó¡¼ÍÑÉÊ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡£»Ò¤É¤â¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¤Ê¤¼¡© ÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¤¤¿ºÊ¤Ï¾×·â¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£É×¤¬ÉÔÎÑÁê¼ê¤È¤Î´Ö¤Ë»Ò¤ò¤â¤¦¤±¡¢Ã±¿ÈÉëÇ¤Àè¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡½¡½É×¤Ï¡¢ÉÔÎÑ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬ºÊ¤È¤ÏÊÌ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ÈÇ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·Î¥º§¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Èà¤Ï¤É¤ó¤ÊÂÐ±þ¤ò¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡£
¾®ÀôÆ»»Ò¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¾®Àô¡Ë¡§ÉÔÄç¤ò¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÊÌ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÉÔÄç¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï¡Ö¤Þ¤¿Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤µ¤ì¤ë¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤·ÉÔÄç¤ò¤·¤¿Â¦¤¬Î¥º§¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤Ï²á¤Á¤òÈÈ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¤·¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÀâÆÀÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¸ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¡Öº£ÅÙÉÔÄç¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤é°Ö¼ÕÎÁ¡»¡»¡»Ëü±ß»ÙÊ§¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸øÀµ¾Ú½ñ¤òºîÀ®¤·¤¿¤ê¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤òÁ´Éô³«¼¨¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÌµÍý¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë´Ø·¸¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢2¡Á3Ç¯¸å¤ËÎ¥º§¤¹¤ëÉ×ÉØ¤âÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ºÊÂ¦¤¬Î¥º§¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢É×Â¦¤¬Î¥º§¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤´ÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¾®ÀôÀèÀ¸¤Ç¤·¤¿¤é¤É¤ó¤ÊÂÐ±þ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¤«¡£
¾®Àô¡§Îã¤¨¤Ð¡¢É×¤ÎÉÔÄç¤¬·èÄêÅª¤Ç¡¢½½Ê¬¤Ê¾Úµò¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÛÈ½Î¥º§¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ë°ÍÍê¤·¤ÆÂ¨ºÛÈ½¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤ò¤´Äó°Æ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤òÆÀ¤Ê¤¬¤éÊÌµïÀ¸³è¤òÂ³¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤ÀÎ¥º§¤Ï¤»¤º¤ËÊÌµïÃæ¤ÎÀ¸³èÈñ¤òÉéÃ´¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡¢¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¡Ö1Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤â»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¤¹¤ó¤Ê¤êÎ¥º§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ò´¹¾ò·ï¤ò½Ð¤¹ÊýË¡¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÇÁ±¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¤¢¤Þ¤ß¤ó
¾®ÀôÆ»»Ò¡Ê¤³¤¤¤º¤ß ¤ß¤Á¤³¡Ë
¡Ö²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ÎADR¥»¥ó¥¿¡¼¡×ÂåÉ½¡£²ÈÄíºÛÈ½½êÄ´ºº´±¤È¤·¤Æ¡¢É×ÉØ¤ÎÎ¥º§Ä´Ää¤Î»Å»ö¤Ë15Ç¯´Ö½¾»ö¡£¤½¤Î¸å¡¢Ì±´ÖÄ´Ääµ¡´Ø¡Ö²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ÎADR¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£Î¥º§¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¿Æ¤ÎÎ¥º§¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥±¥¢¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£